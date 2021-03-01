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Кременчук, Новини сайту

«ТелеграфЪ» визначив найвлучнішого та найневдалішого коментатора лютого

Сьогодні, 07:35 Переглядів: 565 Коментарів: 1

Наступне нагородження відбудеться 31 березня

«ТелеграфЪ» продовжує відзначати коментаторів. Шостий місяць поспіль ми визначаємо дописувачів, чиї коменти отримали найбільшу кількість лайків та дизлайків.


Найвлучнішим коментатором місяця став Гуру - за це він отримав віртуальний кубок, який тепер буде відображатись у всіх його коментарях. Коментатори мають знати своїх героїв. Запрошуємо Гуру до редакції - крім віртуального кубка обіцяємо нагородити ще й реальною пляшкою ігристого. За лютий він написав усього один-єдиний коментар, але зібрав ним 172 лайка. Ось цей коментар:

  

 

Найбільше «не зайшли» читачам коментарі zzzzzz. Його коментарям також присвоєний відповідний значок. За лютий він написав усього 101 коментар і примудрилася зібрати ними 1549 дизлайків. Ось коментар, який не сподобався іншим найбільше:

 

 

Ось кого ми відзначили у вересні, у жовтні, у листопаді, у грудні та січні. А наступне нагородження відбудеться 31 березня.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: комментарии
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Коментарі: 1

1 103
hunter:
Сьогодні, 10:39

Мультибот получил какашку,хоть так простые пользователи наказали,если админ состав не может заблокировать его мульты.smile


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