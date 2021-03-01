«ТелеграфЪ» визначив найвлучнішого та найневдалішого коментатора лютого

Сьогодні, 07:35 Переглядів: 565 Коментарів: 1

«ТелеграфЪ» продовжує відзначати коментаторів. Шостий місяць поспіль ми визначаємо дописувачів, чиї коменти отримали найбільшу кількість лайків та дизлайків.





Найвлучнішим коментатором місяця став Гуру - за це він отримав віртуальний кубок, який тепер буде відображатись у всіх його коментарях. Коментатори мають знати своїх героїв. Запрошуємо Гуру до редакції - крім віртуального кубка обіцяємо нагородити ще й реальною пляшкою ігристого. За лютий він написав усього один-єдиний коментар, але зібрав ним 172 лайка. Ось цей коментар:

Найбільше «не зайшли» читачам коментарі zzzzzz. Його коментарям також присвоєний відповідний значок. За лютий він написав усього 101 коментар і примудрилася зібрати ними 1549 дизлайків. Ось коментар, який не сподобався іншим найбільше:

Ось кого ми відзначили у вересні, у жовтні, у листопаді, у грудні та січні. А наступне нагородження відбудеться 31 березня.