Кременчужан запрошують у танкову бригаду

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Кременчужан запрошують на службу за контрактом у 1-шу окрему танкову бригаду. Бригаду створили у 1997 році в селищі Гончарівське.

1 танкова бригада — єдина у Збройних силах України, на озброєнні якої перебувають модернізовані українські танки Т-64БМ «Булат».



23 серпня 2017 року, з метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин, зважаючи на зразкове виконання поставлених завдань, високі показники в бойовій підготовці бригаді було присвоєне почесне найменування «Сіверська».

У пункті постійної дислокації для проживання особового складу побудовані сучасні гуртожитки. Бригада повністю перейшла на нову систему харчування, згідно каталогу продуктів.



Вакантні посади та грошове забезпечення:

Офіцерів: командир роти – 15379 грн., командир взводу – 13945 грн.,

Сержантів: головний сержант роти – 11628 грн., головний сержант взводу, командир танку – 11234 грн., командир відділення – 10869 грн.

Солдатів: старший водій – 10614 грн., механік-водій – 10208 грн., гранатометник – 10183 грн., навідник, кулеметник, водій – 10167 грн.





Частина дислокується у селищі Гончарівське Чернігівської області.