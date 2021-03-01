Кременчужан запрошують у танкову бригаду

Кременчужан запрошують на службу за контрактом у 1-шу окрему танкову бригаду. Бригаду створили у 1997 році в селищі Гончарівське.
1 танкова бригада — єдина у Збройних силах України, на озброєнні якої перебувають модернізовані українські танки Т-64БМ «Булат».
23 серпня 2017 року, з метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин, зважаючи на зразкове виконання поставлених завдань, високі показники в бойовій підготовці бригаді було присвоєне почесне найменування «Сіверська».
У пункті постійної дислокації для проживання особового складу побудовані сучасні гуртожитки. Бригада повністю перейшла на нову систему харчування, згідно каталогу продуктів.
Вакантні посади та грошове забезпечення:
Частина дислокується у селищі Гончарівське Чернігівської області.