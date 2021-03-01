«Ні роги, ні копита, ні хвіст не виросли»: лікар-інфекціоніст в instagram розповів про щеплення від COVID-19

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 821 Коментарів: 1

Лікар з Полтавщини добре себе почуває та планує як разом з донечкою святкуватиме її День народження

Першою людиною на Полтавщині, яка робила щеплення від COVID-19, став 26-річний полтавець Роман Пономаренко. Він лікар–інфекціоніст Полтавської обласної інфекційної лікарні. Від початку пандемії працює у стаціонарі з хворими на ковід й не вагався на щеплення.









- Я вирішив вакцинуватися, адже я працюю у ковідному госпіталі з хворими на ковід, і не зважаючи на те, що я коронавірусною інфекцією вже перехворів, маю антитіла, але це не значить, що антитіла зберігатимуться постійно. Я перехворів на коронавірусну інфекцію у кінці листопада, у мене було не дуже значне підвищення температури тіла, воно трималося два дні. Весь інший час у мене ще спостерігалася втрата смаку і нюху, ломота в тілі , все дуже швидко минулося, - розповідав лікар.





Роман Пономаренко активно пропагує вакцинацію і веде блог в інстаграмі . Він кожного дня інформує своїх фоловерів про те, як почувається. Каже, що хоче на власному прикладі заохотити до вакцинації.









На другий день у лікаря відчувався певний дискомфорт у місці щеплення, проте температури та почервоніння не було.





- Ні роги, ні копита, ні хвіст у мене не виросли. Самопочуття добре, - розповів лікар Роман Пономаренко у своєму блозі.





На 4-й день самопочуття також хороше.