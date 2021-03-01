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Кременчук, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

«Ні роги, ні копита, ні хвіст не виросли»: лікар-інфекціоніст в instagram розповів про щеплення від COVID-19

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 821 Коментарів: 1

 

Лікар з Полтавщини добре себе почуває та планує як разом з донечкою святкуватиме її День народження

Першою людиною на Полтавщині, яка робила щеплення від COVID-19, став 26-річний полтавець Роман Пономаренко. Він лікар–інфекціоніст Полтавської обласної інфекційної лікарні. Від початку пандемії працює у стаціонарі з хворими на ковід й не вагався на щеплення.


На Полтавщині від коронавірусу вакцинували першу людину


- Я вирішив вакцинуватися, адже я працюю у ковідному госпіталі з хворими на ковід, і не зважаючи на те, що я коронавірусною інфекцією вже перехворів, маю антитіла, але це не значить, що антитіла зберігатимуться постійно. Я перехворів на коронавірусну інфекцію у кінці листопада, у мене було не дуже значне підвищення температури тіла, воно трималося два дні. Весь інший час у мене ще спостерігалася втрата смаку і нюху, ломота в тілі , все дуже швидко минулося, - розповідав лікар. 


Роман Пономаренко активно пропагує вакцинацію і веде блог в інстаграмі. Він кожного дня інформує своїх фоловерів про те, як почувається. Каже, що хоче на власному прикладі заохотити до вакцинації. 



На другий день у лікаря відчувався певний дискомфорт у місці щеплення, проте температури та почервоніння не було. 


- Ні роги, ні копита, ні хвіст у мене не виросли. Самопочуття добре, - розповів лікар Роман Пономаренко у своєму блозі. 


На 4-й день самопочуття також хороше. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус вакцинация щепленння вакцина
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Коментарі: 1

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hunter:
Сьогодні, 10:48

Время покажет,что там вырастет,а что отпадет,и на что даст осложнения. Такую позорную вакцину могли закупить только наши.


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