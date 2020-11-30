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Кременчук, Новини сайту

«ТелеграфЪ» визначив найвлучнішого та найневдалішого коментатора листопада

Сьогодні, 15:41 Переглядів: 748 Коментарів: 2

Наступне нагородження відбудеться 31 грудня

«ТелеграфЪ» продовжує відзначати коментаторів. Третій місяць поспіль ми визначаємо дописувачів, чиї коменти отримали найбільшу кількість лайків та дизлайків.


Найвлучнішим коментатором місяця став andre2102 - за це він отримав віртуальний кубок, який тепер буде відображатись у всіх його коментарях. Коментатори мають знати своїх героїв. Запрошуємо Андрія до редакції - крім віртуального кубка обіцяємо нагородити ще й реальною пляшкою ігристого. За листопад він написав 14 коментарів і зібрав ними 301 лайк. Ось коментар, який наші читачі оцінили найвище:


 

Найбільше «не зайшли» читачам коментарі Вольвоводa. Його коментарям також присвоєний відповідний значок. За листопад він написав усього 6 коментарів, але примудрився зібрати ними 192 дизлайки. Ось коментар, який не сподобався іншим найбільше:


 

Ось кого ми відзначили у вересні та у жовтні. А наступне нагородження відбудеться 31 грудня.

6
Автор: ТелеграфЪ
Теги: комментарии
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

608
evil:
Сьогодні, 15:48

Наконец-то номинант получил свою достойную награду. 


19 2
776
inattentive:
Сьогодні, 16:03

"Какуля" хоть и отрицательный , но тоже приз !.smile


6 1

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