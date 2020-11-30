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У Кременчуці розшукують Олександра Тесленка, який зник 3 тижні тому

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 337

 

У поліцію звернулася мати чоловіка

У Кременчуці розшукують Олександра Тесленка, який зник 3 тижні тому. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції. 


У поліцію звернулася мати 31-річного чоловіка. Вона розповіла, що син не виходить на зв'язок з 12 листопада. 


Прикмети: на вигляд 30-35 років, зріст 175-180 см., худорлявої статури, волосся темне коротке.
Одягнений: темна шапка, чорні кросівки, чорна куртка.


Може перебувати в районі Молодіжного.


Якщо у вас є інформація про те, де знаходиться Олександр - зверніться за телефонами: 0997933504, 0972690614 або 102.

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Кременчуцький відділ поліції
Теги: розшук
компанія «Інтера Люкс»

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