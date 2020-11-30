1-12 грудня. У Кременчуці відбудеться мандрівний фестиваль Docudays UA

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Що: відкриття мандрівного фестивалю Docudays UA

Де: Простір Ідей (вул. Софіївська, 36Б) та онлайн

Коли: 1-12 грудня





Через тему «Тін Спіріт» цьогорічний фестиваль розмірковує над тим, як може звучати голос молодi в обговоренні суспільних питань, чи можуть діти розглядатись не лише як об’єкти захисту, але й як суб’єкти прав, як у ситуації збройного конфлікту держава може протидіяти насильству й експлуатації дітей, реалізовувати їхні права на освіту та розвиток і чи обмежується процес

дорослішання викликами підліткового віку.





Організатори також розробили мобільний браузерний додаток спеціально для зацікавлених кременчужан. Спробувати його можна за посиланням: https:// dduakremenchuk.glideapp.io/





Передбачена можливість зберегти додаток як іконку на робочому столі смартфону.





Окрім показу документальних фільмів, організатори передбачили дискусії на тему прав людини. Відкриватиме фестиваль офлайн показ фільму «Голубки з передмістя» з програми «Знаходження: Шотландія у фокусі» 1го грудня о 18:00 в Просторі Ідей (вул. Софіївська, 36Б). Стрічка продовжує досліджувати кризу дорослішання, оповідаючи історію бунтівної дівчини-підлітка Джемми із Шотландії. Дідусь неслухняного підлітка прагне допомогти Джеммі й місцевим колишнім в’язням віднайти новий сенс життя. Він відкриває залу для боксу, де раз на тиждень проводить виставку голубів. Та чи не замало цього, щоб спрямувати енергію дівчини з вулиці в нове русло? Після показу відбудеться дискусія з молодіжною працівницею, яка працює зі складними підлітками, Оксаною Мальченко та Світланою Терещенко, експерткою Кременчуцького центру надання безоплатної вторинної допомоги. У фокусі програми «TEEN SPIRIT» проблеми минулого та майбутнього ще юних героїв, а також вічні питання про стосунки з батьками, особисте та професійне життя. На Мандрівному фестивалі програму представить фільм «Панки» режисерки Масьї Омс, який отримав спеціальну відзнаку підліткового журі Docudays UA-2020. Стрічка розповідає історію групи підлітків, які намагаються приборкати своїх демонів музикою і терапією на віддаленій фермі у Франції. Зняті зблизька проблемні діти виявляють свої найвразливіші сторони. Кінопоказ офлайн фільму «Панки» відбудеться 5го грудня в Просторі Ідей (вул.Софіївська, 36б) о 13.00.





Показ усіх фільмів онлайн:





А ось офлайн, у Просторі Ідей на Софіївській: