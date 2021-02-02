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Кременчук, Новини сайту

«ТелеграфЪ» визначив найвлучнішу та найневдалішу коментаторку січня

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 1 208 Коментарів: 12

Наступне нагородження відбудеться 1 березня

«ТелеграфЪ» продовжує відзначати коментаторів. П'ятий місяць поспіль ми визначаємо дописувачів, чиї коменти отримали найбільшу кількість лайків та дизлайків.


Найвлучнішим коментатором місяця стала Туся - за це вона отримала віртуальний кубок, який тепер буде відображатись у всіх її коментарях. Коментатори мають знати своїх героїв. Запрошуємо Тусю до редакції - крім віртуального кубка обіцяємо нагородити ще й реальною пляшкою ігристого. За січень вона написала 16 коментарів і зібрала ними 392 лайка. Ось коментар, який наші читачі оцінили найвище:

 

 

Найбільше «не зайшли» читачам коментарі Марини Василенко. Її коментарям також присвоєний відповідний значок. За січень вона написала усього 2 коментаря, але примудрилася зібрати ними 46 дизлайків. Ось коментар, який не сподобався іншим найбільше:

 

 

Ось кого ми відзначили у вересні, у жовтні, у листопаді та грудні. А наступне нагородження відбудеться 1 березня.

2
Автор: Руслана Горгола
Теги: комментарии

Коментарі: 12

136
AMD:
Сьогодні, 08:32

Найбільше «не зайшли» читачам коментарі Марини Василенко - так это Виталькин бот, на сайте их не больше десятка, всем навалите кучу по IP


22 1
90
1
Вольвовод:
Сьогодні, 08:58

Отправил знакомым в Германию скрин своего профиля, обьяснил, что местная газета так придумала: худшему комментатору лепить кучу парующего говна.

Знакомые сказали, что не удивлены, цитата: "ведь это же Украина)))".

Формирую мнение о Тъ у моих европейских знакомых).


16 17
657
evil:
Сьогодні, 09:29

Цитата: Вольвовод
Отправил знакомым в Германию скрин своего профиля

В Испанию отправь одному своему знакомому. Может подымет за тебя вой с плачем Ярославны...Он любит в ютубе такие какашки подбрасывать на вентилятор...

Цитата: Вольвовод
Знакомые сказали, что не удивлены, цитата: "ведь это же Украина)))"

Самое главное, что это не московия...отчизна тебя и твоих знакомых

Цитата: Вольвовод
Формирую мнение о Тъ у моих европейских знакомых)

"европейские" знакомые подозреваю что с kaцапским рылом...

Переехали с процветающей расеи из каких-нибудь расеянких е**ней в загнивающую Европу...и сразу стали "европейцами"  

 

 

 

 


17 18
95
belka2:
Сьогодні, 09:39

А чому Марину Василенку та інших номінантів не запрошують до редакції за нагородою💩


13 2
68
Yustas:
Сьогодні, 09:51

Предлагаю еще иконку с ватой


12 13
452
Кавоман:
Сьогодні, 09:51

Цитата: belka2

А чому Марину Василенку та інших номінантів не запрошують до редакції за нагородою💩

Там, мабуть, вольвовод все вибрав на три роки вперед


9 10
90
1
Вольвовод:
Сьогодні, 10:05

Цитата: evil

Цитата: Вольвовод
[/quote]

В Испанию отправь одному своему знакомому. Может подымет за тебя вой с плачем Ярославны...Он любит в ютубе такие какашки подбрасывать на вентилятор...

Цитата: Вольвовод

Самое главное, что это не московия...отчизна тебя и твоих знакомых

[quote=Вольвовод]

"европейские" знакомые подозреваю что с kaцапским рылом...

Переехали с процветающей расеи из каких-нибудь расеянких е**ней в загнивающую Европу...и сразу стали "европейцами

 

Нормально так полыхает, согласись). Таз с водой и льдом поможет)


13 13
1 091
hunter:
Сьогодні, 10:18

Цитата: AMD

Найбільше «не зайшли» читачам коментарі Марини Василенко - так это Виталькин бот, на сайте их не больше десятка, всем навалите кучу по IP

Не факт,тут есть и по круче ботоводы.И главное их не банят навечно.А им по барабану забанили один,вылезет со второго,забанили второй,вылез с третьего.


3 1
246
Piton78:
Сьогодні, 10:22

Цитата: AMD

Найбільше «не зайшли» читачам коментарі Марини Василенко - так это Виталькин бот, на сайте их не больше десятка, всем навалите кучу по IP

Те що це віталькина ботоферма ніхто не сумнівається можливо віталька сам прийде за цим призом і отримає за всіх величезну купу лайна щоб вона йому сімволізувала те чим вони дороги ремонтують!


7 0
497
Дмитрий:
Сьогодні, 10:23

Цитата Вольвовод:
Таз с водой

Ну шо там, уже проверил подарочек?, плавает, не тонет ?

 

Как там у классика:.... и кораблик подгоняет..


5 11
103
Slav:
Сьогодні, 10:35

эта статья формирует как бы общественное мнение...кто то хороший, а на кого нибудь можно устроить гонения и чем отвлечь от других вопросов.

 


7 8
276
ulyanov:
Сьогодні, 10:55

Тарас Григорович про Тусю та "лайкателів" її посту вже висловлювався:

Люде, люде!

За шмат гнилої ковбаси

У вас хоч матір попроси,

То оддасте. Не жаль на його,

На п’яного Петра кривого.

А жаль великий на людей,

На тих юродивих дітей

 

Та і у Книзі Буття описано історію, коли Ісав продав своє першородство Якову, який після цього став Ізраїлем, з яким Бог уклав заповіт. Зате у Ісава були після цього вівці та жінки.


0 17

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