«ТелеграфЪ» визначив найвлучнішу та найневдалішу коментаторку січня

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 1 208 Коментарів: 12

«ТелеграфЪ» продовжує відзначати коментаторів. П'ятий місяць поспіль ми визначаємо дописувачів, чиї коменти отримали найбільшу кількість лайків та дизлайків.





Найвлучнішим коментатором місяця стала Туся - за це вона отримала віртуальний кубок, який тепер буде відображатись у всіх її коментарях. Коментатори мають знати своїх героїв. Запрошуємо Тусю до редакції - крім віртуального кубка обіцяємо нагородити ще й реальною пляшкою ігристого. За січень вона написала 16 коментарів і зібрала ними 392 лайка. Ось коментар, який наші читачі оцінили найвище:

Найбільше «не зайшли» читачам коментарі Марини Василенко. Її коментарям також присвоєний відповідний значок. За січень вона написала усього 2 коментаря, але примудрилася зібрати ними 46 дизлайків. Ось коментар, який не сподобався іншим найбільше:

Ось кого ми відзначили у вересні, у жовтні, у листопаді та грудні. А наступне нагородження відбудеться 1 березня.