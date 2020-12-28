«ТелеграфЪ» визначив найвлучнішого та найневдалішого коментатора грудня 2020

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 661 Коментарів: 2

«ТелеграфЪ» продовжує відзначати коментаторів. Четвертий місяць поспіль ми визначаємо дописувачів, чиї коменти отримали найбільшу кількість лайків та дизлайків.





Найвлучнішим коментатором місяця став romix - за це він отримав віртуальний кубок, який тепер буде відображатись у всіх його коментарях. Коментатори мають знати своїх героїв. Запрошуємо його до редакції - крім віртуального кубка обіцяємо нагородити ще й реальною пляшкою ігристого. За грудень він написав 7 коментарів і зібрав ними 217 лайків. Ось коментар, який наші читачі оцінили найвище:

Найбільше «не зайшли» читачам коментарі Руслана Климашенка. Його коментарям також присвоєний відповідний значок. За грудень він написав усього 5 коментарів, але примудрився зібрати ними 215 дизлайків. І все за один день - 11 грудня. Ось коментар, який не сподобався іншим найбільше:

Ось кого ми відзначили у вересні, у жовтні та листопаді. А наступне нагородження відбудеться 31 січня.