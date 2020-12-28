1925 немовлят народилося у Кременчуці минулого року

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 576 Коментарів: 2

Нагадаємо, у перший день Нового 2021 року у Кременчуці народилося 4 дітей - 2 хлопчики і 2 дівчинки

Минулого року у Кременчуцькому перинатальному центрі медики прийняли 1 908 пологів і народилося 1 925 діток. За інформацією пресслужби мерії Кременчука, це дещо більше, ніж у попередньому 2019 році. Тоді у закладі охорони здоров’я здійснили медичний супровід 1 897 пологів, народилося 1 903 немовляти (різниця в кількості через народження двійнят - ред.).





Динаміка збільшення спостерігається і в кількості новонароджених двійнят. У 2020 році в Кременчуцькому перинатальному центрі народилося 25 двієнь, у 2019 році – 19.

Нагадаємо, у перший день Нового 2021 року у Кременчуці народилося 4 дітей - 2 хлопчики і 2 дівчинки.











