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1925 немовлят народилося у Кременчуці минулого року

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 576 Коментарів: 2

 

Нагадаємо, у перший день Нового 2021 року у Кременчуці народилося 4 дітей - 2 хлопчики і 2 дівчинки  

Минулого року у Кременчуцькому перинатальному центрі медики прийняли 1 908 пологів і народилося 1 925 діток. За інформацією пресслужби мерії Кременчука, це дещо більше, ніж у попередньому 2019 році. Тоді у закладі охорони здоров’я здійснили медичний супровід 1 897 пологів, народилося 1 903 немовляти (різниця в кількості через народження двійнят - ред.). 


Динаміка збільшення спостерігається і в кількості новонароджених двійнят. У 2020 році в Кременчуцькому перинатальному центрі народилося 25 двієнь, у 2019 році – 19.

 

Нагадаємо, у  перший день Нового 2021 року у Кременчуці народилося 4 дітей - 2 хлопчики і 2 дівчинки.  


У Кременчуці у 2021 році першим народився хлопчик



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Автор: Альона Душенко
Теги: немовля пологовий будинок пологовий

Коментарі: 2

413
Кавоман:
Сьогодні, 17:09

У заголовку помилочка причаїлася...


0 0
49
Зорин:
Сьогодні, 17:31

У Душенко всегда (помылочка).


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