У Кременчуці у 2021 році першим народився хлопчик. Як розповів директор Кременчуцького перинатального центру Радомир Сербін, аби дитина з'явилася на світ, його мамі робили кесарів розтин. Малюк народився о 10.25, його вага – 2 500 кг, а зріст – 48 см.
1 січня загалом з'явилося четверо діток – два хлопчики і дві дівчинки. Батьки трьох із них – кременчужани, а одна родина з колишнього Козельщинського району. Породілля з немовлятами почувають себе добре.
Через карантинні обмеження поспілкуватися з молодими мамами у преси змоги не було. Представники міської влади передали через лікарів пологового будинку усім чотирьом родинам сертифікати на суму 5 тисяч гривень на придбання необхідних речей для новонароджених малюків та квіти для мам.
На запитання ТЪ, чи часто народжуються у Кременчуці двійнята, Радомир Сербін зазначив, що, за статистикою, 20-30 за рік.