Рік у карантині – очима фотографа ТЪ

Сьогодні, 14:08 Переглядів: 698

2020 рік змусив нас оцінити ті речі, які завжди здавалися доступними і буденними



































Фото: Артем Коваленко

2020 рік змусив нас оцінити ті речі, які завжди здавалися доступними і буденними. А виявляється, буває й так, що ти не можеш сходити навіть на ринок — бо він зачинений. Не можеш приміряти нову сукню в магазині — бо він на карантині. Ти змушений їсти вдома і, щоб урізноманітнити своє життя – хіба що замовляєш доставку їжі з улюблених кафе, які не приймають відвідувачів.





Задоволення гайнути кудись на вихідні — лише для тих, хто має авто. Бо потяги не курсують, автобуси не їздять, а громадський транспорт — це, виявляється, теж розкіш, доступна не кожному, а лише тим, хто має «карантинні» спецквитки. І ти радієш, що (нарешті!) тобі дозволили їхати в тролейбусі, одягнувши маску.





Згадати, як ми провели цей рік на карантині, допоможуть світлини фотографа «Телеграфа» Артема Коваленка.





Послаблення карантину. Тепер, нарешті, можна купити колготи!









Ринок вийшов з карантину, але з купою обмежень





Увесь крам, навіть овочі на ринках, ще довго ховали за захисними екранами









Карантин. Вокзал не працює









Каструльний протест під мерією. Персонал зачинених кафе хоче працювати, щоб годувати свої родини









Що страшніше: коронавірус чи ожеледь?









Маршрутка! Сідати уже можна всім, яке це щастя!



