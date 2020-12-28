Рік у карантині – очима фотографа ТЪ

2020 рік змусив нас оцінити ті речі, які завжди здавалися доступними і буденними. А виявляється, буває й так, що ти не можеш сходити навіть на ринок — бо він зачинений. Не можеш приміряти нову сукню в магазині — бо він на карантині. Ти змушений їсти вдома і, щоб урізноманітнити своє життя – хіба що замовляєш доставку їжі з улюблених кафе, які не приймають відвідувачів.
Задоволення гайнути кудись на вихідні — лише для тих, хто має авто. Бо потяги не курсують, автобуси не їздять, а громадський транспорт — це, виявляється, теж розкіш, доступна не кожному, а лише тим, хто має «карантинні» спецквитки. І ти радієш, що (нарешті!) тобі дозволили їхати в тролейбусі, одягнувши маску.
Згадати, як ми провели цей рік на карантині, допоможуть світлини фотографа «Телеграфа» Артема Коваленка.