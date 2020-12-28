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У Кременчуці померла мати двох дітей Людмила Яресько

Сьогодні, 15:04 Переглядів: 1 672

 

Збір допомоги для жінки припинений

У Кременчуці померла мати двох дітей Людмила Яресько. Збір допомоги для неї припинений.


Нагадаємо, жінка боролася з гострим лейкозом та проходила лікування у Києві в інституті раку. 1 січня її не стало.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: допомога померла
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