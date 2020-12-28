У Кременчуці померла мати двох дітей Людмила Яресько

Сьогодні, 15:04 Переглядів: 1 672

У Кременчуці померла мати двох дітей Людмила Яресько. Збір допомоги для неї припинений.





Нагадаємо, жінка боролася з гострим лейкозом та проходила лікування у Києві в інституті раку. 1 січня її не стало.