Кременчуцький пологовий будинок придбав автомобіль Citroen за 578 тисяч грн

На ньому транспортуватимуть планових пацієнток, а також перевозитимуть обладнання та витратні матеріали для ПЛР-лабораторії
Кременчуцький перинатальний центр придбав автомобіль Citroen Berlingo за 578 тисяч грн. Як прокоментував директор пологового будинку Радомир Сербін, 31 грудня машину тільки зареєстрували.
Раніше планові пацієнтки їздили Полтаву в перинатальний центр ІІІ рівня власним транспортом або маршруткою, тепер буде можливість транспортувати їх комфортабельним автомобілем. Також у новій машині перевозитимуть обладнання та витратні матеріали для ПЛР-лабораторії тощо.