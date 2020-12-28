Кременчуцький пологовий будинок придбав автомобіль Citroen за 578 тисяч грн

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На ньому транспортуватимуть планових пацієнток, а також перевозитимуть обладнання та витратні матеріали для ПЛР-лабораторії















Фото: Артем Коваленко

Кременчуцький перинатальний центр придбав автомобіль Citroen Berlingo за 578 тисяч грн. Як прокоментував директор пологового будинку Радомир Сербін, 31 грудня машину тільки зареєстрували.





Раніше планові пацієнтки їздили Полтаву в перинатальний центр ІІІ рівня власним транспортом або маршруткою, тепер буде можливість транспортувати їх комфортабельним автомобілем. Також у новій машині перевозитимуть обладнання та витратні матеріали для ПЛР-лабораторії тощо.





- У нас є три автомобілі, які у вкрай незадовільному стані зараз, їм по 15-20 років. З дуже великим пробігом, вони не надійні для того, щоб транспортувати наших пацієнтів, - сказав Радомир Сербін. - А це буде надійно, у будь-який час доби можна буде транспортувати у Полтаву.