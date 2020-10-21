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Кременчук

На вулицях Хорольській та Лейтенанта Покладова замінюють водопровідні та каналізаційні труби

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На вулиці Хорольській та 7-му Хорольському тупику комунальники вже відновлюють асфальт на місці проведення ремонтних робіт

Наразі у центрі Кременчука тривають роботи із заміни ділянки водопровідної та каналізаційної мережі діаметром 200 мм на вулиці Лейтенанта Покладова (від вул. Ігоря Сердюка до вул. Івана Мазепи). Про це повідомила пресслужба мерії Кременчука.


Використовуючи сприятливі погодні умови, комунальники «Кременчукводоканалу» продовжують замінювати старі зношені труби на металопластикові, проводять також заміну засувок, пожежних гідрантів та колодязів.


На вул. Хорольській та 7-му Хорольському тупику, де нещодавно «Кременчукводоканал» замінив ділянку водогону, комунальники вже відновлюють асфальт на місці проведення ремонтних робіт.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: ремонт ремонт водопостачання ремонт канализации труба Кременчугводоканал
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