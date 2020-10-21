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Кременчук, Політика

Прощавайте та йдіть: депутати Кременчуцької міськради відпрацювали свій строк

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 404 Коментарів: 1


Сьогодні — останнє пленарне засідання сесії 7-го скликання
Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 22 жовтня, депутати 7-го скликання Кременчуцької міськради зібралися на останню сесію у цій каденції, яка добігла кінця.


25 жовтня кременчужани підуть на місцеві вибори — і склад міської ради оновиться. Декого з тих, хто засідав 5 років у Кременчуцькій міськраді, у наступному складі ми не побачимо. Проте з'являться нові обличчя. Депутати 7-го скликання зробили прощальну фотосесію на згадку — зробили її й ми.


Завершення каденції цьогоріч особливе і не таке, як у минулі п'ятирічки від виборів — сесія проходить в умовах пандемії, і депутати — у масках. Тож хоча б цим остання сесія запам'ятається кременчужанам.


А чим ще вам запам'яталися депутати цієї каденції? Хто і чим запам'ятався найбільше? Пишіть нам у коментарях.

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Автор: Татьяна Донченко Фото: Артем Коваленко
Теги: міська рада міська влада сесія
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

178
Saidis:
Сьогодні, 15:32

Та тем и запомнились, что хочется сказать - да-да, прощавайте, валите скорей и не вздумайте возвращаться smile


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