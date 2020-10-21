Прощавайте та йдіть: депутати Кременчуцької міськради відпрацювали свій строк

Сьогодні, 22 жовтня, депутати 7-го скликання Кременчуцької міськради зібралися на останню сесію у цій каденції, яка добігла кінця.
25 жовтня кременчужани підуть на місцеві вибори — і склад міської ради оновиться. Декого з тих, хто засідав 5 років у Кременчуцькій міськраді, у наступному складі ми не побачимо. Проте з'являться нові обличчя. Депутати 7-го скликання зробили прощальну фотосесію на згадку — зробили її й ми.
Завершення каденції цьогоріч особливе і не таке, як у минулі п'ятирічки від виборів — сесія проходить в умовах пандемії, і депутати — у масках. Тож хоча б цим остання сесія запам'ятається кременчужанам.
А чим ще вам запам'яталися депутати цієї каденції? Хто і чим запам'ятався найбільше? Пишіть нам у коментарях.