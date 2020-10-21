Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.10.2020 11:00
Підтверджені:
Україна315826
Кременчук952
Хворі:
Україна177680
Кременчук563
Одужало:
Україна132219
Кременчук364
Померло:
Україна5927
Кременчук25
Кременчук

На Молодіжному стало зеленіше - там заклали новий сквер

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 233

 

Зелена зона з’явиться на проспекті Лесі Українки в рамках «Громадського бюджету»

У районі 278 квартала на проспекті Лесі Українки заклали однойменний сквер. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.


Зелена зона створена в рамках «Громадського бюджету» (проєкт №51 від 2018 року). 


У сквері висадили липи та псевдоакації. Також там проклали доріжки, установили лавки й зробили клумби. Облаштування території продовжується.


Між іншим, 3-го листопада в Кременчуці почнеться голосування за проєкти «Громадського бюджету» 2020 року. Кременчужани зможуть зареєструватися на сайті й проголосувати за ініціативи мешканців міста.

0
Автор: Богдан Волошко
Теги: громадський бюджет
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх