На Молодіжному стало зеленіше - там заклали новий сквер

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Зелена зона з’явиться на проспекті Лесі Українки в рамках «Громадського бюджету»

У районі 278 квартала на проспекті Лесі Українки заклали однойменний сквер. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.





Зелена зона створена в рамках «Громадського бюджету» (проєкт №51 від 2018 року).





У сквері висадили липи та псевдоакації. Також там проклали доріжки, установили лавки й зробили клумби. Облаштування території продовжується.





Між іншим, 3-го листопада в Кременчуці почнеться голосування за проєкти «Громадського бюджету» 2020 року. Кременчужани зможуть зареєструватися на сайті й проголосувати за ініціативи мешканців міста.