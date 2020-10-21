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Кременчук, Культура, Кременчуг

На Полтавщині 300-річне дерево перетворили на скульптуру з кобзарем, лелеками та «духом дуба»

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 500

 

Роботу майстер розпочав у липні. Створив чотири ескізи зображень, а найкраще з них обирали місцеві жителі, голосуючи у соцмережах

У Полтавській області в селі Розсошенці, що на території Щербанівської ОТГ, сухе 300-річне дерево за кошти громади перетворили на скульптурну композицію з кобзарем, лелеками та «духом дуба». Про це передає Укрінформ. 


Зазначається, що дерево з десяток років стояло сухим. Однак у громаді вирішили його не спилювати, а прикрасити.


- Всі його називали «козацький дуб», а якщо козацький, то самі розумієте. Зверху лелеки, з цього боку дударик гусей пасе. А ще, я називаю його, – дух дуба, захисник, − розповів автор композиції Андрій Мірошниченко.


Роботу майстер розпочав у липні. Створив чотири ескізи зображень, а найкраще з них обирали місцеві жителі, голосуючи у соцмережах.


Над скульптурою 10 м заввишки та близько 5 м в обхваті майстер працював понад два місяці. Він обробив її розчином від шкідників та вкрив спеціальною олією, щоб захистити деревину від вологи й ультрафіолетового випромінювання.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Укрінформ
Теги: дерево Полтавщина скульптура
компанія «Інтера Люкс»

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