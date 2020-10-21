«С*ка, віддай касу!»: у Кременчуці засудили чоловіка, який вистрелив у продавщицю та забрав «касу»

Сьогодні, 13:28 Переглядів: 945

19 жовтня Крюківський районний суд виніс вирок раніше судимому чоловіку за порушення частин 1 та 2 статті 187 Кримінального кодексу України (Розбій).





Злочини сталися 5 січня цього року. З Єдиного державного реєстру судових рішень стало відомо, що о 16.40 обвинувачений зайшов до приміщення аптеки «Чайка» на вулиці Генерала Манагарова. Чоловік дістав пістолет, перероблений зі стартового пістолета Ekol Major калібру 9 міліметрів, та навів на провізора аптеки. Погрожуючи пострілом, наказав віддати наявні у касі гроші. Проте чоловіку не вдалося виконати заплановане, адже аптекар забігла у підсобне приміщення, а обвинуваченому не вдалося проникнути до каси.





Того ж дня, близько 18.40, чоловік зайшов до магазину на вулиці Приходька. Там він один раз вистрелив в живіт продавщиці. Жінка отримала рану із синцем – легкі тілесні ушкодження. Обвинувачений скористався безпорадним станом потерпілої, викрав з каси магазину 7,5 тисяч гривень. Після чого зник із місця вчинення злочину, викраденим розпорядився на власний розсуд.





Обвинувачений в судовому засіданні вину не визнав. Прохав постановити по справі виправдувальний вирок. Чоловік пояснив, що напередодні він був дуже розлючений тим, що посварився зі своєю співмешканкою, яка поїхала на заробітки до Польщі. Незрозуміло з яких підстав, її брат у січні 2020 року прийшов до будинку його батьків та побив там вікна. Батьки хотіли звернутися до поліції, але син заборонив їм це робити. Зазначив, що сам може розв'язати цю проблему і тому разом із своїм знайомим почали розшукувати брата. 5 січня 2020 він зустрів іншого знайомого, який заборгував обвинуваченому 4 тисячі гривень. Того дня повернув йому 2 тисячі гривень, запевнивши, що невдовзі віддасть йому залишок. 9 січня боржник виконав свою обіцянку, однак замість грошей віддав обвинуваченому стартовий пістолет, який надалі знайомий продав його іншій особі. Обвинувачений зазначив, що він лише був присутнім під час продажу.





Боржника допитали як свідка. Чоловік заявив, що він вчинив розбійний напад на продуктовий магазин на вулиці Манагарова. Свій вчинок обґрунтував тим, що треба було повернути борг, тому пішов у магазин. Звідти взяв 4 тисячі гривень, з яких дві тисячі гривень повернув обвинуваченому. Зброю він викинув або заховав, точно сказати не зміг.





Суд критично сприйняв слова боржника та не прийняв їх як доказ, що підтверджував невинуватість обвинуваченого. Свідок плутався у місці розташування магазину та в інших деталях. Також суд дійшов до висновку, що обвинувачений та свідок перебували під вартою в одному місці – у Полтавській установі виконання покарань №23. Тому мали можливість зустрітися та при етапуванні з Полтави до Кременчука вступити у злочину змову, щоб ввести суд в оману.





Слова потерпілих





Аптекарка пояснила, що 5 січня була на роботі. Увечері зайшов чоловік із закритим чорним шарфом обличчям та навів на неї зброю. Звернувся до неї з вимогою, щоб вона віддала гроші. Скориставшись тим, що їх розмежовувала прозора стійка, потерпіла схопила телефон та забігла до підсобного приміщення, викликала поліцію. Повернулася до торгової зали через 15 хвилин і побачила, що нападник не зміг відчинити двері до каси і тому гроші були на місці. Потерпіла в судовому засіданні зазначила, що поведінку нападника вона сприйняла як реальну загрозу своєму життю. Однак впізнати останнього вона не зможе, оскільки не бачила обличчя.





Продавщиця розповіла, що того дня перебувала у торговельній залі спиною до дверей. Почула позаду якійсь грюкіт. Повернулася та побачила чоловіка в темному одязі, який звернувся до неї, вигукнувши «Сука, віддай касу!». Потерпіла почала відступати назад. У цей момент побачила в руках чоловіка пістолет, при цьому останній повільно наближався до неї, постійно повторював фразу «Давай касу!». Як зазначила потерпіла, вона продовжувала відступати назад і тоді він, перебуваючи, на невеликій відстані від неї, вистрілив у живіт. Після чого нападник забрав 7,5 тисячі, якій були в поліетиленовому пакеті у холодильнику. На це місце вона вказала сама потерпіла, оскільки злякалась за своє життя.





Після лікування потерпіла повернулась до роботи та під час прибирання за холодильником знайшла невеликий металевий предмет, схожий на гільзу. Його вона відразу ж віднесла до відділення поліції. Потерпіла зазначила, що під час проведенні за її участю різноманітних слідчих дій впевнено впізнала обвинуваченого як нападника на неї. А також вказала на пістолет, яким останній їй погрожував і потім заподіяв тілесні ушкодження.





Вирок

Чоловіка визнали винним. Остаточне покарання – 8 років тюрми із конфіскацією усього належного йому на праві власності майна. Початок строку відбування покарання рахувати з 19 жовтня 2020 року.





З обвинуваченого на користь держави мають стягнути судові витрати за проведення експертиз в сумі 25, 435 гривень.





Вирок може бути оскаржений.





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