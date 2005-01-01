У Крюкові невідомий вистрелив з травмата у продавщицю та забрав кілька тисяч гривень

Сегодня, 10:58 Просмотров: 1 422 Комментариев: 1

5 січня у Кременчуці на вулиці Приходька стався розбій. Як стало відомо «ТЪ» з власних джерел, невідомий зайшов в одну із наливайок, вистрелив з травматичної зброї у продавщицю та забрав близько 7 тисяч гривень. Чоловік з місця пригоди зник. Про тяжкість травм нічого не відомо.





У пресслужбі Кременчуцького відділу поліції повідомили, що дані внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). Чоловіка, котрий може бути причетний до злочину, розшукують.