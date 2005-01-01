Происшествия

У Крюкові невідомий вистрелив з травмата у продавщицю та забрав кілька тисяч гривень

Сегодня, 10:58 Просмотров: 1 422 Комментариев: 1

Чоловік зник з місця пригоди

 

5 січня у Кременчуці на вулиці Приходька стався розбій. Як стало відомо «ТЪ» з власних джерел, невідомий зайшов в одну із наливайок, вистрелив з травматичної зброї у продавщицю та забрав близько 7 тисяч гривень. Чоловік з місця пригоди зник. Про тяжкість травм нічого не відомо.


У пресслужбі Кременчуцького відділу поліції повідомили, що дані внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). Чоловіка, котрий може бути причетний до злочину, розшукують.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: розбій травматическое оружие

Комментарии: 1

2 040
evil:
Сегодня, 13:46

К самой наливайке претензий нет? 

 


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