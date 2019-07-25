На Полтавщині засудили жінку, яка ударом ножа в серце вбила співмешканця

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Обвинувачена частково визнала свою вину. Жінка зазначила, що взяла в руку ножа для самооборони. Тим часом судово-медична експертиза говорить, що чоловік під час удару в серце лежав. Також відомо, що потерпілий та обвинувачена були нетверезі. У крові жінки виявили 4,9 проміле алкоголю, у крові померлого - 2,9 проміле

25 липня 2018 року Нацполіція у Полтавській області повідомила про вбивство 59-річного жителя Кобеляцького району. Про смерть чоловіка правоохоронців проінформував фельдшер.





Судово-медичний експерт під час огляду тіла загиблого виявив поранення грудної клітини. Пізніше з'ясували, що до вбивства може бути причетна 34-річна жінка, яка інколи спільно проживала з потерпілим.





Поліцейські затримали «підозрювану» в сусідньому селі, в одному із покинутих будинків. Як стало відомо, травму, несумісну з життям, завдали ножем під час алкогольного застілля.





Із тексту судового вироку Полтавського районного суду від 23 грудня 2019 року стає відомо, що вбивство сталося 24 липня 2018 року. Обвинувачена разом з потерпілим перебували у останнього вдома, разом вживали алкоголь.





Після алкодозвілля між 19.00 та 21.00 жінка та чоловік почали сваритися. Близько 21.00 жінка взяла кухонного ножа та один раз ударила ним в грудну клітину справа. Чоловік помер.





Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть настала внаслідок геморагічного шоку, який розвинувся на фоні гострої кровотечі, в результаті колото-різаного поранення грудної клітини справа з ушкодженням правої легені, навколосерцевої сумки та серця.





Покази обвинуваченої

Допитана у судовому засіданні обвинувачена вину у інкримінованому їй умисному вбивстві визнала частково. Жінка зазначила, що взялася за ножа, щоб захистити себе. Заперечила, що хотіла заподіяти смерті.





Засуджена в суді зазначила, що проживає у сусідньому селі і з дитинства знала потерпілого. З приводу того, коли саме стала проживати у потерпілого надала суперечливі пояснення. Казала, що переїхала два тижні тому, то приїхала вперше, то напередодні.





Зранку 24 липня 2018 року разом із загиблим співмешканцем поїхали у Кобеляки на ринок, де купили продукти, цигарки та горілку. Повернулися близько 13.00 - 14.00 і сіли обідати, при цьому вживали алкоголь. У цей час прийшов брат потерпілого, з яким останній почав сваритися і той через 10-15 хв пішов.





Після цього чоловік почав кричати на неї. Обвинувачена запропонувала лягти поспати, на що той почав вимагати, щоб вона лягла поруч з ним з метою вступити в інтимні стосунки. Вона відмовилася. Чоловік став хапати її за руки та шию, бити по обличчю, ображати нецензурною лайкою, штовхати та погрожувати вбити.





У той момент, коли потерпілий схопив її за шию і штовхав у напрямку столу, вона, злякавшись, намацала наосліп позаду на столі кухонний ніж, схопила його, і, не прицілюючись, вдарила чоловіка. Потерпілий впав, вона схопила ножі, вибігла з хати і викинула їх. Потім повернулася, побачила, що потерпілий лежав на підлозі. Намагалася надати йому допомогу (лила воду), проте той не подавав ознак життя. Після цього вона залишила потерпілого та пішла додому.





Наголосила, що до таких дій її спонукала протиправна поведінка потерпілого і вона нанесла удар з метою самозахисту.

Під час проведення слідчого експерименту 25 липня 2018 року обвинувачена вказала, що потерпілий лежав на ліжку, коли вона взяла зі столу кухонний ніж і нанесла йому удар.





У суді обвинувачена стверджувала, що 25 липня 2018 року під час слідчого експерименту працівники поліції дали їй випити 300 грамів горілки. Через це під час слідчої дії вона надавала покази нетверезою, не повністю розуміючи зміст запитань. Зокрема, тоді вона неправильно зрозуміла запитання слідчого і помилково показала місце нанесення нею удару, який лежав на ліжку.





Оскільки обвинувачена заявила про нібито тиск з боку досудового розслідування лише через декілька місяців, суд не взяв до уваги ці слова.





Також жінка непослідовно стверджувала про тривалість проживання з потерпілим, по різному описувала як характер стосунків з потерпілим до моменту його вбивства, так і обставини його вбивства. Так, обвинувачена вказала, що у день вбивства випила близько 150 грамів горілки. Разом з тим, відповідно до медичного висновку від 25.07.2019 року, проведеним о 4.10 оглядом лікаря Кобеляцької ЦРЛ встановлено, що жінка на момент огляду перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Алкотестер о 4.20 показав 4,9 проміле, що відповідає тяжкому ступеню сп'яніння.





Щодо травми, то відповідно до висновку судово-медичного експерта, після отримання ножем в груди чоловік міг жити незначний проміжок часу, який вимірюється хвилинами. У момент отримання ушкоджень потерпілий, вірогідніше усього, міг знаходиться обличчям до обличчя по відношенню до нападника. Мається садно в області лівої вушної раковини та 4 садна в області верхньої третини правого передпліччя давністю 1-2 доби до смерті, які відносяться до легких тілесних ушкоджень.Потерпілий перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння (концентрації спирту в крові - 2,9 проміле).





Так, обвинувачена зазначає, і це підтверджується об`єктивними даними судово-медичної експертизи трупу, що під час сварки напередодні вбивства вона ударила ополоником чоловіка по вуху.





Покази деяких свідків

Потерпіла, яка доводиться рідною сестрою загиблому, повідомила, що її брат був неконфліктною людиною, іноді випивав, після смерті батька проживав сам. Приблизно за 1 місяць до вбивства до нього прийшла обвинувачена та стала там проживати. Через деякий час брат її вигнав, а через тиждень вона повернулась. Про факт її проживання разом із братом знали всі рідні. Зі слів іншого брата відомо, що напередодні вбивства обвинувачена побила потерпілого.





Брат загиблого також розповів, що засуджена почала проживати вдома в потерпілого близько місяця тому. Жінка була значно молодша за брата. У день вбивства о 14.15 свідок побачив, що у потерпілого в будинку відчинені двері і він зайшов всередину. Там побачив, що брат лежав на ліжку, а обвинувачена сиділа і курила. Обоє були у нетверезому стані. У будинку більше нікого не було. Потерпілий прогнав свідка і він пішов. Близько 21.00 йому повідомили, що брат мертвий.





Дещо розповів водій, який підвозив співмешканців з Кобеляк 24 липня 2018. Жінка поводилася агресивно, сварилась. Потерпілий показував синець на лобі та казав, що це його вдарила обвинувачена ополоником.





Вирок суду

Суд визнав жінку винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Покарання - позбавлення волі строком на 9 років.





Початок строку відбування покарання обвинуваченій рахувати з 23 грудня 2019 року, зарахувавши в нього час її перебування під вартою в зв`язку з обранням щодо неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою по цій справі з 25.07.2019 року по день ухвалення вироку.





Також із засудженої мають стягнути на користь держави процесуальні витрати на залучення експертів у розмірі 1001 грн.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 діб.