«Хочу снігу та братика»: що кременчужани замовляли у Святого Миколая

Сегодня, 10:26 Просмотров: 323

Дітлахи й дорослі розповідали віршики та співали пісень як українською, так й іноземною мовою: російською, англійською та німецькою

Близько двох тижнів працювала резиденція Святого Миколая на площі Перемоги у Кременчуці.









«ТелеграфЪ» поцікавився у чарівника, що цього року малюки й дорослі прохали в нього та як змінилися вподобання в порівнянні з минулими роками.





Дітки зазирають до будинку Святого Миколая





Будинок Святого Миколая, як і минулого року, був з українськими мотивами: рушником, дідухом та ялинкою, яку прикрасили яскравими кульками, сніговиками та янголятами.









Багато листів діти залишали для чарівника.





Місце для листів поруч з дідухом, яке осяяне новорічними вогниками





У порівнянні з минулим роком діти більше співали та танцювали (уявіть, місця там виставило і на батьків і на те, щоб показати кілька елементів з танців). Як зізнався Святий Миколай, дітки у Кременчуці дуже талановиті. Малеча розповідала віршики як те, що чарівник через відсутність снігу їздить до діток на машині. Також порадували своїм виступом хлопці, які зачитали реп. Багато було побажань сестричок, братиків, а дорослі загадували діток. Звичайно, серед основних - іграшки та солодощі, але загадували й нематеріальні – мир та сніг.









До нашого міста, до будинку чарівника, завітали діти та дорослі зі Світловодська, Горішніх Плавнів, Мукачево, а також з Іспанії та Італії. Особливо сподобалося гостям із закордону, які приїхали на новорічні канікули до рідних, адже в них немає подібних будинків зі Святим Миколаєм.









Серед нового цьогоріч – резиденція Святого Миколая на Молодіжному. Минулого року діток тут під ялинкою приймав Дід Мороз, який пройшов через митницю й розповів «Телеграфу» секрети збирання цукерок разом з білочками та зайчиками. На цей раз тут діток приймав Святий Миколай. До речі, 7 січня з 18.00 до 20.00, є можливість загадати бажання у Святого Миколая. 7 січня – останній прийомний день.



