До уваги батьків: збільшився розмір аліментів

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З 1 січня 2020 року збільшився прожитковий мінімум, а через це збільшено розмір аліментів. У Міністерстві юстиції України нагадують, що відтепер для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум становить 1 тис 779 грн, а для дітей віком від 6 до 18 років - 2 тис 218 грн.





Таким чином, мінімальний гарантований розмір аліментів становитиме:

для дітей віком до 6 років – 889 грн 50 коп;

для дітей віком від 6 до 18 років — 1 тис 109 грн.

Ці показники слід враховувати, якщо із зарплати працівників потрібно утримувати аліменти не у твердій грошовій сумі, а в прив'язці до прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку.





Як і раніше, максимальний розмір аліментів становить 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку.



