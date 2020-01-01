Кременчуг, Спорт, Кременчуг

Виграв усі сутички: боєць Максим Лю вдало стартував у новому році

Сегодня, 09:03 Просмотров: 359

 

Вихованець Анатолія Коханевича вдало виступив у Мінську

У Мінську, 4 січня, пройшов Міжнародний командний турнір з греко-римської боротьби присвячений пам‘яті Заслужених тренерів республіки Білорусь - М.Ф. Івашко та О.В. Марковського «Classic CUP». В змаганнях взяли участь команди з Литви, Швеції, США, України та Білорусі, де господарі змагань виставили два склади. 


Максим Лю з Кременчука виграв усі сутички. У ваговій категорії 63 кг вихованець Анатолія Коханевича показав відмінний результат. Загалом українці продемонстрували відмінну боротьбу. Чудово боролися - Геннадій Завертайло (55) з Маріуполя та Владислав Євтушенко (67) з Краматорську. Відмінно боролася в Мінську харківська «дружина»: як справжній воїн бився Роман Конєв (82); йшов в наступ Давид Шадт (87) і бійцівський характер проявив важковаговик Владислав Коваленко. На висоті був і борець із Запоріжжя - Олександр Євдокимов (97). 

0
Автор: Альона Душенко
Теги: греко-римська боротьба Максим Лю
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх