Виграв усі сутички: боєць Максим Лю вдало стартував у новому році

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У Мінську, 4 січня, пройшов Міжнародний командний турнір з греко-римської боротьби присвячений пам‘яті Заслужених тренерів республіки Білорусь - М.Ф. Івашко та О.В. Марковського «Classic CUP». В змаганнях взяли участь команди з Литви, Швеції, США, України та Білорусі, де господарі змагань виставили два склади.





Максим Лю з Кременчука виграв усі сутички. У ваговій категорії 63 кг вихованець Анатолія Коханевича показав відмінний результат. Загалом українці продемонстрували відмінну боротьбу. Чудово боролися - Геннадій Завертайло (55) з Маріуполя та Владислав Євтушенко (67) з Краматорську. Відмінно боролася в Мінську харківська «дружина»: як справжній воїн бився Роман Конєв (82); йшов в наступ Давид Шадт (87) і бійцівський характер проявив важковаговик Владислав Коваленко. На висоті був і борець із Запоріжжя - Олександр Євдокимов (97).