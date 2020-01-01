У День Соборності кременчужани вшанують пам'ять тих, хто боронив українську землю

Сегодня, 08:08 Просмотров: 348

101 рік тому цей день увійшов в історію українського народу підписанням Акту Злуки між Українською Народною Республікою та Західноукраїнською Народною Республікою

22 січня у День Соборності України кременчуцька громада вшанує пам'ять українців, які у різні роки боролися за цілісність і незалежність України.





101 рік тому цей день увійшов в історію українського народу підписанням Акту Злуки між Українською Народною Республікою та Західноукраїнською Народною Республікою, який передбачав ліквідацію вікового роз’єднання сходу та заходу України.





У День Соборності України кременчуцька громада традиційно збереться біля пам’ятника Тарасу Шевченку, щоб вшанувати пам'ять усіх українських патріотів, які в різні часові періоди боролися за соборність та незалежність України.





Захід розпочнеться об 11.00 год. Після завершення заходу його учасники вшанують пам'ять нинішніх борців за свободу і незалежність України – героїв АТО (біля меморіального комплексу на Свіштовському кладовищі) та учасників Революції Гідності (біля пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні).