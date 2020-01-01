19 січня хрещенські купання у Кременчуці проходитимуть на чотирьох локаціях

Пресслужба мерії Кременчука проінформувала, що 19 січня, у День свята Водохреща, хрещенські купання проходитимуть у чотирьох локаціях на Дніпрі та Сухому Кагамлику:
Напередодні свята всі ці місця масового купання відповідним чином підготують до прийому бажаючих зануритися у хрещенські води, встановлять там палатки для перевдягання та обігріву людей. А безпосередньо саме купання проходитиме під наглядом медиків, водолазів, рятувальників і правоохоронців.
19 січня чин освячення води проходитиме:
Крім того, у цей день традиційно відбудеться хресна хода, маршрут якої розпочнеться від Свято-Миколаївського кафедрального собору (за адресою вулиця 29 вересня, 16/34). Її початок намічений на 12.30. Учасники хресної ходи рухатимуться вулицею 29 вересня, сквером імені Олега Бабаєва, потім вулицею Соборною, площею Перемоги, вулицями Генерала Жадова та Першотравневою. Завершиться хода Великим водосвяттям на річці Дніпро у районі річкового вокзалу.