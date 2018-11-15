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На «Кременчуцькій ТЕЦ» заявили про перерахунок вартості опалення за грудень

Вчера, 17:05 Просмотров: 3 082 Комментариев: 9

 

На скільки зменшаться нарахування у платіжках – не уточнили


Адміністрація ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» заявила про перерахунок вартості опалення за грудень у бік зменшення. Відповідне оголошення розміщене на сайті цього підприємства, яке надає послугу з опалення та постачання гарячої води мешканцям лівобережжя.


У повідомлення КремТЕЦ сказано, що коригування нарахувань проводиться відповідно до урядової Постанови від 24.12.2019 № 1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу».


Гончарук пообіцяв зниження сум у платіжках за тепло до 30%


«Відповідний перерахунок буде відображено у платіжках за отримані послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води та теплову енергію за грудень 2019 року», - сказано  повідомленні. Ні нова вартість гігакалорії тепла, ні процент зниження нарахувань у платіжках не повідомляється.


Нагадаємо, 3 січня виконком Кременчуцької міськради ухвалив рішення про зменшення нарахувань за опалення на 21% і на гарячу воду на 20% для абонентів комунального підприємства «Теплоенерго».

12
Автор: Татьяна Донченко
Теги: КремТЕЦ опалення гаряча вода платіжка

Комментарии: 9

170
Zuwanderer aus der Ukraine:
Вчера, 17:43

У меня в платежке за декабрь по отоплению (2-х комнатная квартира) действительно выставлено примерно на 20% меньше оплата -  за ноябрь и один день октября что-то около 1513 грн, за декабрь что-то около 1200 с хвостиком (написал по памяти).
Правда это может еще и за счет экономии активистов дома, которые крутят вентиль отоплению на доме и в квартире от +16 до +19 градусов все время.


+5
2 040
evil:
Вчера, 18:26

Цитата: Zuwanderer aus der Ukraine
У меня в платежке за декабрь по отоплению (2-х комнатная квартира) действительно выставлено примерно на 20% меньше оплата -  за ноябрь и один день октября что-то около 1513 грн, за декабрь что-то около 1200 с хвостиком (написал по памяти).

 

У меня по показаниям теплового счетчика в квитанции ноября за период 15.10-15.11 (фактически с 31.10 по 15.11) около 800 грн. В квитанции декабря за период 15.11-15.12 около 1600 грн. Счет на оплату выставили сегодня. Разницы конкретно по своей квитанции не вижу. Получается без перерасчета в данный момент за декабрь.


+1
2 040
evil:
Вчера, 20:30

Передививсь ще раз рахунок який надає Приват24.

Виходить шо так, рахунок за грудень що до гарячого водопостачання та опалення виставлено вже перерахованим. Ціну гігакалорії точну побачу, коли буде надано квітанцію з ВАС.

Ціна 1-го кубу гарячої води 102.06 грн. (проти 127.58 грн. раніше)

Виходячи з цього частка зниження ціни складає 20%.

Стара ціна 1Гкал=1998.64грн. Слід очікувати, шо нова ціна складе десь 1Гкал=1598.91грн.


+1
582
antikola:
Вчера, 20:52

Цитата: evil
Слід очікувати, шо нова ціна
подорожание транспортировки в январе догонит и перегонит эти 20%


+2
397
Lyolya:
Вчера, 21:01

То есть, сумма в платежке будет равна с точностью к той, что за этот же период 2018 г. не поленитесь, посмотрите.. С начала этого отопит. сезона не обосновано цену задрали, зная! скорее всего о таком решенииrage И чему радоваться, околпачиванию очередномуimp


+6
2 040
evil:
Вчера, 21:37

Цитата: Lyolya
То есть, сумма в платежке будет равна с точностью к той, что за этот же период 2018 г. не поленитесь, посмотрите.

 

Це ви розумієте. Ще декілька людей розуміють, які відвідують цей ресурс. Основна маса (з відсутністю критичного мислення) буде завзято плескати в долоні. У бовдурів коротка пам'ять... 


+13
246
__Shaytan__:
Вчера, 22:34

Цитата: evil

Цитата: Lyolya
То есть, сумма в платежке будет равна с точностью к той, что за этот же период 2018 г. не поленитесь, посмотрите.

 

Це ви розумієте. Ще декілька людей розуміють, які відвідують цей ресурс. Основна маса (з відсутністю критичного мислення) буде завзято плескати в долоні. У бовдурів коротка пам'ять... 

вам потрібно щоб на шару було??


-8
2 040
evil:
Вчера, 23:32

Цитата: __Shaytan__
вам потрібно щоб на шару було??

Ні! Я хочу аби плата за опалення виросла. Бажано у десять разів. 

Ціна на газ протягом року суттево змінюється. Тому для порівняння беру листопад.

Листопад 2018:

Ціна закупки газу $339,2/тыс. куб.м.

Курс долара 15.11.2018 - 27.83940600 грн.

Ціна закупки газу у гривні: 9443,13/тыс. куб.м

Тариф у Кременчуці: 1Гкал=1565.8400грн

Листопад 2019:

Ціна закупки газу $177,38/тыс. куб. м

Курс долара 15.11.2019 - 24.24499900 грн.

Ціна закупки газу у гривні: 4300.5779/тыс. куб.м

Тариф у Кременчуці: 1Гкал=1998.64грн.

 

9443,13 грн./ 4300.5779 грн. = 2,19 рази

 

Шо маємо: у гривневому еквіваленті ціна закупки газу за рік зменьшилася вдвічи. А тариф спочатку підняли, потім повертають на ті ж самі позициї. Кульбіт на втіху зефілітікам. Вважаємо, шо тариф умовно залишився незмінним. От тепер скажіть, мені чудиться шо квартальне кодло лошарить всіх? Чи то лише мої хотєлкі? 

 

 

 


+22
351
ma7utka:
Сегодня, 08:38

Засуньте свои 7% сами знаете куда: там темно и глубоко.

И снова, Кременчуг, в лидерах по высоких тарифах. 

К примеру, Запорожье планирует снизить тарифы на 25%. 

 

Мэр, уважаемый Виталий Алексеевич, в нашем городе будет лад? Когда мы уже будем в лидерах на самый низкий тариф в Украине?



[/quote][quote=evil]Слід очікувати, шо нова ціна складе десь 1Гкал=1598.91грн.

Хрен там, КремТец частная структура, и не снизит расчет на 20%. Максимум на 10%. 


+8
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