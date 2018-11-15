На «Кременчуцькій ТЕЦ» заявили про перерахунок вартості опалення за грудень

Вчера, 17:05 Просмотров: 3 082 Комментариев: 9

На скільки зменшаться нарахування у платіжках – не уточнили





Адміністрація ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» заявила про перерахунок вартості опалення за грудень у бік зменшення. Відповідне оголошення розміщене на сайті цього підприємства, яке надає послугу з опалення та постачання гарячої води мешканцям лівобережжя.





У повідомлення КремТЕЦ сказано, що коригування нарахувань проводиться відповідно до урядової Постанови від 24.12.2019 № 1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу».









«Відповідний перерахунок буде відображено у платіжках за отримані послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води та теплову енергію за грудень 2019 року», - сказано повідомленні. Ні нова вартість гігакалорії тепла, ні процент зниження нарахувань у платіжках не повідомляється.





Нагадаємо, 3 січня виконком Кременчуцької міськради ухвалив рішення про зменшення нарахувань за опалення на 21% і на гарячу воду на 20% для абонентів комунального підприємства «Теплоенерго».