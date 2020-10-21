У Кременчуці обрали переможців літературної премії імені Віктора Баранова

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У конкурсі було три номінації

22 жовтня на засіданні сесії Кременчуцької міськради мер Віталій Малецький оголосив переможців літературної премії імені Віктора Баранова, яку започаткували у Кременчуці.





За рішенням жюрі переможцями першого літературного конкурсу стали:

у номінації «Проза» – Ніна Шмалько-Данько з романом «Між двома веснами»;

у номінації «Поезія» – Вікторія Сопільняк за поетичну збірку «Мріям тепло»;

у номінації «Критика і літературознавство» – Федір Чужа за книгу «Малювання словом».

- Впевнений, що вона (премія - ред.) буде щорічною і ввійде в історію Кременчука як дійсно змагання найкращих літераторів, поетів, письменників нашого міста. Автором був Олександр Роженко, - прокоментував міський голова.





Нагородження переможців відбудеться на засіданні міськвиконкому 23 жовтня.