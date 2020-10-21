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Кременчук, Культура, Кременчуг

У Кременчуці обрали переможців літературної премії імені Віктора Баранова

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 304

 

У конкурсі було три номінації

22 жовтня на засіданні сесії Кременчуцької міськради мер Віталій Малецький оголосив переможців літературної премії імені Віктора Баранова, яку започаткували у Кременчуці.


За рішенням жюрі переможцями першого літературного конкурсу стали:

  • у номінації «Проза» – Ніна Шмалько-Данько з романом «Між двома веснами»;
  • у номінації «Поезія» – Вікторія Сопільняк за поетичну збірку «Мріям тепло»;
  • у номінації «Критика і літературознавство» – Федір Чужа за книгу «Малювання словом».
- Впевнений, що вона (премія - ред.) буде щорічною і ввійде в історію Кременчука як дійсно змагання найкращих літераторів, поетів, письменників нашого міста. Автором був Олександр Роженко, - прокоментував міський голова.


Нагородження переможців відбудеться на засіданні міськвиконкому 23 жовтня.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: премия литература писатели поэзия
компанія «Інтера Люкс»

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