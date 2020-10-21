«Ворскла» «б'ється» з «Маріуполем» за готель у Кременчуці

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Вчора, 21 жовтня, УПЛ ухвалила рішення щодо переносу місця гри 7-го туру УПЛ, в якому полтавці мають приймати Шахтар (Донецьк). Причина – «червона епідеміологічна зона», до якої Полтава потрапила з початку цього тижня.

Приймаючою стороною в екстреному режимі УПЛ запропоновано стадіон «Ніка» в Олександрії. Проте за інформацією пресслужби УПЛ, Дирекцією УПЛ було встановлено, що з об'єктивних причин матч ФК «Ворскла» Полтава – ФК «Шахтар» Донецьк не може бути проведений в Олександрії. Про місце проведення зазначеного матчу буде повідомлено пізніше.

До вчорашнього рішення, ворскляни намагалися забронювати готель у Кременчуці, аби дати можливість саме номінальним гостям (донецькому Шахтарю) забронювати собі апартаменти за бажанням в Олександрії. Однак чомусь у тому готелі, де вони планували розквартируватися полтавці, нібито мешкає «Маріуполь» U-19. Тому Ворскла не може поселитися у Кременчуці.

- Вчора ж почалися якісь незрозумілі для нас гойдалки (а саме телефонні дзвінки і жодних офіційних листів, - прим.), - обурюється віце-президент ФК «Ворскла» Олег Лисак. – Нам почали ставити умови, за яких ми повинні їхати на гру з «Шахтарем» до Києва. Якщо так, то готові навіть віддати «гірникам» свій готель у Кременчуці. Але ж ми запропонували цілком прийнятний з усіх точок зору, в тому числі маршруту, для обох сторін, варіант з КСК «Ніка». Не хочемо, аби нами маніпулювали, щось підлаштовуючи на свій манер. Сподіваємось, УПЛ дасть правильну оцінку ситуації, що склалася, і ми спокійно, без взаємних образ та претензій, зіграємо цей матч в Олександрії на арені з нормальною інфраструктурою. Ще раз наголошу: ми категорично проти переносу гри до столиці, тим більше, що «Шахтар» наполягає на тому, аби й зустріч другого кола також зіграти в Києві. Змушені будемо звернутися до органів футбольного судочинства.





Зауважимо, що 25 жовтня «Маріуполь» U-19 гратиме з «Інгульцем», до якого також територіально ближче добиратися з Кременчука.





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Згідно з Постановою Дирекції УПЛ від 22 жовтня матч «Шахтар» Донецьк – «Ворскла» Полтава відбудеться 24 жовтня в Києві на НТК ім. Баннікова. Час початку – о 14:00. Номінальним господарем матчу визначено «Шахтар».





Матч 20 туру Favbet Ліги «Ворскла» – «Шахтар» відбудеться в Полтаві на стадіоні ім. О. Бутовського (за умови належної санітарно-епідемічної ситуації в місті Полтава на дату проведення матчу). Номінальним господарем матчу буде «Ворскла».