Які дороги у Кременчуці ремонтуватимуть у першу чергу: мерія повідомила орієнтовний план

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Це орієнтовний план, графік (з датами) складуть після комісійного обстеження доріг

Департамент житлово-комунального господарства надав відповідь на запитання «Телеграфа» з приводу черговості поточного ремонту міських доріг, зруйнованих після температурних перепадів.









Орієнтовний план виконання робіт ШРБУ

1. Коло Пивзаводу.

2. Проспект Лесі Українки від вулиці Козацької до кола Пивзаводу ( з обох сторін руху автотранспорту)

3. Міст через р. Дніпро

3.1. вул. Першотравнева;

4. Вулиця Київська від вулиці Вадима Пугачова до знаку «Кременчук»

5. Проспект Свободи від зупинки громадського транспорту «Троїцький ринок» до вулиці Халаменюка.

6. Вулиця Небесної Сотні від вулиці Соборної до вулиці Першотравневої.

7. Вулиці Першотравневої від річкового вокзалу до вулиці Небесної Сотні.

7.1. Вулиця Лейтенанта Покладова від вулиці Ігоря Сердюка до вулиці Івана Мазепи.

8. Вулиця Ігоря Сердюка від проспекту Свободи до вулиці Шевченка.

9. Вулиця Троїцька від вулиці Небесної Сотні до вулиці Перемоги.

10. Вулиця Пугачова;

10.1. Вулиця Кооперативна.

11. Вулиця Соломії Крушельницької.

12. Вулиця Лікаря Богаєвського.

13. 7-й Хорольський тупик

14. Вулиця Бетонна.

«Остаточний план та графік робіт буде складений після комісійного обстеження та складання Акту обстеження вулично-шляхової мережі міста Кременчука», - повідомила Катерина Бутенко, перший заступник директора ДЖКГ.