Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1223879
Кременчук5687
Хворі:
Україна165583
Кременчук183
Одужало:
Україна1035372
Кременчук5345
Померло:
Україна22924
Кременчук159
Кременчук

Шляховики роблять ямковий ремонт на кременчуцьких дорогах - на просп. Свободи та Лесі Українки

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 452 Коментарів: 1

 

Зранку бригада ШРБУ працювала на колі біля скверу «Космос»

Кременчуцьке ШРБУ взялося ремонтувати дороги, з яких зійшов асфальт разом зі снігом.


Сьогодні бригади ШРБУ працюють на просп. Свободи та просп. Лесі Українки.


«Прибрали шар пошкодженого асфальтобетонного покриття за допомогою електровідбійника, обробили стики бітумом, влаштували нове асфальтобетонне покриття та ущільнили його за допомогою гладковальцевого котка», - написали про роботи на сторінці департаменту ЖКГ у фейсбуку.


Днем раніше мер Кременчука Віталій Малецький пообіцяв поточні ремонти за допомогою холодного асфальту. Повноцінні ремонти з укладанням нового асфальту — уже навесні, коли підвищиться температура повітря.

3
Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: департамент ЖКГ
Теги: ремонт ремонт дорог ремонт доріг

Коментарі: 1

237
Andron777:
Сьогодні, 16:14

Слава Богу хоч дощ пішов і роботи почались blush


1 1

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх