Шляховики роблять ямковий ремонт на кременчуцьких дорогах - на просп. Свободи та Лесі Українки

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 452 Коментарів: 1

Кременчуцьке ШРБУ взялося ремонтувати дороги, з яких зійшов асфальт разом зі снігом.



Сьогодні бригади ШРБУ працюють на просп. Свободи та просп. Лесі Українки.





«Прибрали шар пошкодженого асфальтобетонного покриття за допомогою електровідбійника, обробили стики бітумом, влаштували нове асфальтобетонне покриття та ущільнили його за допомогою гладковальцевого котка», - написали про роботи на сторінці департаменту ЖКГ у фейсбуку.





Днем раніше мер Кременчука Віталій Малецький пообіцяв поточні ремонти за допомогою холодного асфальту. Повноцінні ремонти з укладанням нового асфальту — уже навесні, коли підвищиться температура повітря.