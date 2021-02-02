Кременчуцька теплоелектростанція нині працює в штатному режимі, без змін. Аварія сталася на Запорізькій ТЕС ніяк не вплинула на її роботу та навантаження.
Про це ТЪ повідомив Андрій Щербань, директор ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ». За його словами, інформація ТСН про пікове навантаження, яке пішло на Кременчук, не відповідає дійсності.
На сайті «Укренерго» стан блоків ТЕС та АЕС показується в реальному часі, зазначають у ТСН та наводять схему. У таблиці аварійний стан Запорізької ТЕС та КрТЕС позначений червоним кольором, з чого ТСН зробило висновок, що пікове навантаження пішло на Кременчук. Але КрТЕС - це позначка Криворізької ТЕС, пояснив Андрій Щербань. У Кременчуці - ТЕЦ (теплоелектроцентраль), а не ТЕС (теплова електростанція).
Він також додав, що КремТЕЦ не використовується для регулювання пікового навантаження. Станція працює в режимі базового навантаження, ніяких аварійних навантажень не було.
Тим часом у ДТЕК, якій належить Запорізька ТЕС, повідомили, що аварія сталася о 19:25 3 лютого через замикання на підстанції «Луч» Запоріжжяобленерго. ТЕС було повністю відключено від енергосистеми.