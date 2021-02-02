Аварійна ситуація на Запорізькій ТЕС не вплинула на Кременчук - директор КремТЕЦ (уточнено)

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 923

Кременчуцька теплоелектростанція нині працює в штатному режимі, без змін. Аварія сталася на Запорізькій ТЕС ніяк не вплинула на її роботу та навантаження.





Про це ТЪ повідомив Андрій Щербань, директор ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ». За його словами, інформація ТСН про пікове навантаження, яке пішло на Кременчук, не відповідає дійсності.







На сайті «Укренерго» стан блоків ТЕС та АЕС показується в реальному часі, зазначають у ТСН та наводять схему. У таблиці аварійний стан Запорізької ТЕС та КрТЕС позначений червоним кольором, з чого ТСН зробило висновок, що пікове навантаження пішло на Кременчук. Але КрТЕС - це позначка Криворізької ТЕС, пояснив Андрій Щербань. У Кременчуці - ТЕЦ (теплоелектроцентраль), а не ТЕС (теплова електростанція).













- Я здивувався, коли наша служба внутрішньої безпеки сказала про цю ситуацію. ТЕС і ТЕЦ - є різниця в роботі. ТЕС може маневрувати залежно від частоти в мережі, а ТЕЦ працює за тепловим графіком. Ми працюємо в штатному режимі і виконуємо команди диспетчера «Укренерго». Ніяких критичних команд не було. Все обладнання працює, - прокоментував Андрій Щербань.





Він також додав, що КремТЕЦ не використовується для регулювання пікового навантаження. Станція працює в режимі базового навантаження, ніяких аварійних навантажень не було.





Тим часом у ДТЕК, якій належить Запорізька ТЕС, повідомили, що аварія сталася о 19:25 3 лютого через замикання на підстанції «Луч» Запоріжжяобленерго. ТЕС було повністю відключено від енергосистеми.





- Через замикання на підстанції спрацював захист на блоках Запорізької ТЕС, що не дозволило допустити більшої аварії. На момент події в роботі було задіяно три енергоблоки, сумарною потужністю 750 МВт. Енергетики планують почати пускові операції на блоках ТЕС протягом декількох годин. Зупинка станції призвела до короткочасного відключення світла в м. Енергодарі, енергопостачання міста відновлено. Для збалансування роботи енергосистеми України ДТЕК працює у повному складі обладнання. Компанія синхронізує свої дії з НЕК «Укренерго», - повідомили в ДТЕК.



