Нові тренди на Молодіжному - перевернуті номера

Читач Телеграфа наіслав до редакції фото та відео нових трендів на Молодіжному - перевернуті номера.
Зауважимо, що згідно з ч.6 ст. 121 КУпАП Порушення водієм правил керування транспортним засобом, за перевернутий номер, водія можуть притягнути до відповідальності. При первинному порушенні статті, стягнення становитиме до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 170 гривень. Повторне недотримання правила протягом одного року тягне за собою накладення штрафу в розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин з вилученням транспортного засобу.
Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.
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