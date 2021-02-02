Нові тренди на Молодіжному - перевернуті номера

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Читач Телеграфа наіслав до редакції фото та відео нових трендів на Молодіжному - перевернуті номера.





Зауважимо, що згідно з ч.6 ст. 121 КУпАП Порушення водієм правил керування транспортним засобом, за перевернутий номер, водія можуть притягнути до відповідальності. При первинному порушенні статті, стягнення становитиме до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 170 гривень. Повторне недотримання правила протягом одного року тягне за собою накладення штрафу в розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин з вилученням транспортного засобу.







