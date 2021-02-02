Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1223879
Кременчук5687
Хворі:
Україна165583
Кременчук183
Одужало:
Україна1035372
Кременчук5345
Померло:
Україна22924
Кременчук159
Кременчук, Дороги & Дурні

Нові тренди на Молодіжному - перевернуті номера

Сьогодні, 10:15 Переглядів: 1 339

 

Читач Телеграфа наіслав до редакції фото та відео нових трендів на Молодіжному - перевернуті номера. 


Зауважимо, що згідно з ч.6 ст. 121 КУпАП Порушення водієм правил керування транспортним засобом, за перевернутий номер, водія можуть притягнути до відповідальності. При первинному порушенні статті, стягнення становитиме до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 170 гривень. Повторне недотримання правила протягом одного року тягне за собою накладення штрафу в розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин з вилученням транспортного засобу. 



1
Автор: Альона Душенко Джерело фото: читач Телеграфа
Теги: автомобіль номерные знаки номера порушення
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Дороги & Дурні:

Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.

Чекаємо ваших фото- і відеотрофеїв, відгуків, пропозицій, питань.

E-mail: telegraf.in.ua@gmail.com
Телефон: (068) 640-44-48
Facebook: facebook.com/telegraf.in.ua.kremenchug/

Читайте також:



Вверх