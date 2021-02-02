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Кременчук, Коронавірус / Карантин

З'являються зелені острівці: у Кременчуці зменшується кількість санітарних зон

Сьогодні, 10:05 Переглядів: 754

 

Звертаємо увагу кременчужан на необхідності дотримуватися вимог санітарної безпеки, адже це впливає на зменшення ризиків  поширення хвороби

За інформацією управління з питань НС та ЦЗН виконкому міської ради, станом на 5 лютого у Кременчуці 146 кременчужан лікують коронавірусну інфекцію. За місцем їх проживання встановлено 23 карантинні зони, де діють посилені протиепідемічні правила.   

 

Звертаємо увагу кременчужан на необхідності дотримуватися вимог санітарної безпеки, адже це впливає на зменшення ризиків  поширення хвороби.

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Автор: Альона Душенко
Теги: санітарна зона карантинна зона коронівірус коронавірус
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