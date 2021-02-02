З'являються зелені острівці: у Кременчуці зменшується кількість санітарних зон

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Звертаємо увагу кременчужан на необхідності дотримуватися вимог санітарної безпеки, адже це впливає на зменшення ризиків поширення хвороби

За інформацією управління з питань НС та ЦЗН виконкому міської ради, станом на 5 лютого у Кременчуці 146 кременчужан лікують коронавірусну інфекцію. За місцем їх проживання встановлено 23 карантинні зони, де діють посилені протиепідемічні правила.

Звертаємо увагу кременчужан на необхідності дотримуватися вимог санітарної безпеки, адже це впливає на зменшення ризиків поширення хвороби.