111 мешканців Полтавщини захворіли на коронавірус

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За минуло добу діагностували більше одужавших ніж захворівших

Від початку карантину на Полтавщині діагностували 43 931 випадок захворювання на COVID-19. Про це повідомляє Полтавська обласна державна адміністрація. За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, одужали 40 320 (+165) жителів області, продовжують лікування 2 694 людини, зокрема 79 дітей.





Всього зареєстровано 917 летальних випадків, нових – 7 (Полтава – 3; Лубни; Миргород; Лохвицький, Полтавський райони).





За минулу добу зареєстровано нових випадків – 111.





Географія поширення інфекції:

Полтава – 16 949 (+25),

Кременчук – 5 694 (+3),

Горішні Плавні – 2 239 (+3),

Полтавський район – 1 797 (+6),

Миргород – 1 684 (+6),

Лубни – 1 365 (+12),

Лохвицький район – 1 131,

Зіньківський район – 1 016 (+10),

Карлівський район – 897 (+2),

Пирятинський район – 792,

Котелевський район – 776 (+1),

Новосанжарський район – 741 (+2),

Глобинський район – 698,

Кременчуцький район – 683 (+2),

Диканський район – 637 (+2),

Миргородський район – 613 (+1),

Шишацький район – 605,

Хорольський район – 569 (+2),

Кобеляцький район – 566 (+2),

Гадяч – 520,

Решетилівський район – 518 (+1),

Машівський район – 459 (+11),

Чутівський район – 441 (+7),

Семенівський район – 430 (+5),

Великобагачанський район – 416,

Козельщинський район – 345 (+1),

Гадяцький район – 318,

Лубенський район – 306 (+4),

Гребінківський район – 253 (+1),

Оржицький район – 251 (+2),

Чорнухинський район – 222.









4 310 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 6 лютого 2021 року. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.





Зокрема, захворіли 220 дітей та 191 медпрацівник.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 884 особи;

летальних випадків – 129;

одужало – 7 158 осіб;

здійснено тестувань за добу – 41 410 (зокрема методом ПЛР – 25 590, методом ІФА – 15 820).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 241 479 осіб;

одужало – 1 070 749 осіб;

летальних випадків – 23 516;

проведено ПЛР-тестувань – 6 376 032.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (498), Дніпропетровській (306), Київській (295), Львівській (286) та Чернівецькій (258) областях.





Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 212 випадків;

Вінницька область – 247 випадків;

Волинська область – 99 випадків;

Дніпропетровська область – 306 випадків;

Донецька область – 125 випадків;

Житомирська область – 124 випадки;

Закарпатська область – 221 випадок;

Запорізька область – 227 випадків;

Івано-Франківська область – 498 випадків;

Київська область – 295 випадків;

Кіровоградська область – 43 випадки;

Луганська область – 54 випадки;

Львівська область – 286 випадків;

Миколаївська область – 82 випадки;

Одеська область – 176 випадків;

Полтавська область – 111 випадків;

Рівненська область – 111 випадків;

Сумська область – 97 випадків;

Тернопільська область – 120 випадків;

Харківська область – 225 випадків;

Херсонська область – 67 випадків;

Хмельницька область – 132 випадки;

Черкаська область – 111 випадків;

Чернівецька область – 258 випадків;

Чернігівська область – 83 випадки.





Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.