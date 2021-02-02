111 мешканців Полтавщини захворіли на коронавірус

Від початку карантину на Полтавщині діагностували 43 931 випадок захворювання на COVID-19. Про це повідомляє Полтавська обласна державна адміністрація. За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, одужали 40 320 (+165) жителів області, продовжують лікування 2 694 людини, зокрема 79 дітей.
Всього зареєстровано 917 летальних випадків, нових – 7 (Полтава – 3; Лубни; Миргород; Лохвицький, Полтавський райони).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 111.
Географія поширення інфекції:
Полтава – 16 949 (+25),
Кременчук – 5 694 (+3),
Горішні Плавні – 2 239 (+3),
Полтавський район – 1 797 (+6),
Миргород – 1 684 (+6),
Лубни – 1 365 (+12),
Лохвицький район – 1 131,
Зіньківський район – 1 016 (+10),
Карлівський район – 897 (+2),
Пирятинський район – 792,
Котелевський район – 776 (+1),
Новосанжарський район – 741 (+2),
Глобинський район – 698,
Кременчуцький район – 683 (+2),
Диканський район – 637 (+2),
Миргородський район – 613 (+1),
Шишацький район – 605,
Хорольський район – 569 (+2),
Кобеляцький район – 566 (+2),
Гадяч – 520,
Решетилівський район – 518 (+1),
Машівський район – 459 (+11),
Чутівський район – 441 (+7),
Семенівський район – 430 (+5),
Великобагачанський район – 416,
Козельщинський район – 345 (+1),
Гадяцький район – 318,
Лубенський район – 306 (+4),
Гребінківський район – 253 (+1),
Оржицький район – 251 (+2),
Чорнухинський район – 222.
4 310 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 6 лютого 2021 року. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Зокрема, захворіли 220 дітей та 191 медпрацівник.
Також за минулу добу:
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 241 479 осіб;
одужало – 1 070 749 осіб;
летальних випадків – 23 516;
проведено ПЛР-тестувань – 6 376 032.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (498), Дніпропетровській (306), Київській (295), Львівській (286) та Чернівецькій (258) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 212 випадків;
Вінницька область – 247 випадків;
Волинська область – 99 випадків;
Дніпропетровська область – 306 випадків;
Донецька область – 125 випадків;
Житомирська область – 124 випадки;
Закарпатська область – 221 випадок;
Запорізька область – 227 випадків;
Івано-Франківська область – 498 випадків;
Київська область – 295 випадків;
Кіровоградська область – 43 випадки;
Луганська область – 54 випадки;
Львівська область – 286 випадків;
Миколаївська область – 82 випадки;
Одеська область – 176 випадків;
Полтавська область – 111 випадків;
Рівненська область – 111 випадків;
Сумська область – 97 випадків;
Тернопільська область – 120 випадків;
Харківська область – 225 випадків;
Херсонська область – 67 випадків;
Хмельницька область – 132 випадки;
Черкаська область – 111 випадків;
Чернівецька область – 258 випадків;
Чернігівська область – 83 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.