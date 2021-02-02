Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1223879
Кременчук5687
Хворі:
Україна165583
Кременчук183
Одужало:
Україна1035372
Кременчук5345
Померло:
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Кременчук159
Кременчук, Коронавірус / Карантин

7 нових випадків COVID-19 зареєстрували у Кременчуці, серед яких 4-річна дитина

Сьогодні, 09:46 Переглядів: 668

 

Одужали три пацієнти

Вчора, 5 лютого, у Кременчуці зареєстровано 7 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 


Захворіли 6 чоловіків віком від 20 до 70 років, також захворіла 4-річна дитина.


Із вперше виявлених випадків захворювання шість пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, один пацієнт лікується в інфекційному шпиталі.


Всього в інфекційних шпиталях лікується 38 пацієнтів.


По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування.


З'ясовується коло контактних.


Одужали три пацієнти.


Всього зареєстровано 5728 випадків. Одужало 5418. Померло 160. 

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Автор: Альона Душенко
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