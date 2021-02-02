7 нових випадків COVID-19 зареєстрували у Кременчуці, серед яких 4-річна дитина

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Вчора, 5 лютого, у Кременчуці зареєстровано 7 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.



Захворіли 6 чоловіків віком від 20 до 70 років, також захворіла 4-річна дитина.



Із вперше виявлених випадків захворювання шість пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, один пацієнт лікується в інфекційному шпиталі.



Всього в інфекційних шпиталях лікується 38 пацієнтів.



По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування.



З'ясовується коло контактних.



Одужали три пацієнти.



Всього зареєстровано 5728 випадків. Одужало 5418. Померло 160.