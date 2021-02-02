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Чоловік розгулював з гранатою

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 714

 

Правоохоронці вилучили у чоловіка предмет

У Полтаві місцевого мешканця з металевим предметом, схожим на гранату, 5 лютого виявили патрульні поліцейські. Про це повідомляє пресслужба поліції. 


На місце події одразу прибули працівники вибухотехнічної служби та слідчо-оперативна група. Під час проведення поверхневого огляду, у 60-річного полтавця поліцейські виявили та вилучили гранату Ф-1 та запал до неї.


Наразі речовий доказ направлено на експертизу. Слідчі з’ясовують джерело походження та мету зберігання боєприпасу.  


За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від трьох до семи років позбавлення волі.

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Автор: Альона Душенко
Теги: граната Полтава
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