Чоловік розгулював з гранатою

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У Полтаві місцевого мешканця з металевим предметом, схожим на гранату, 5 лютого виявили патрульні поліцейські. Про це повідомляє пресслужба поліції.





На місце події одразу прибули працівники вибухотехнічної служби та слідчо-оперативна група. Під час проведення поверхневого огляду, у 60-річного полтавця поліцейські виявили та вилучили гранату Ф-1 та запал до неї.





Наразі речовий доказ направлено на експертизу. Слідчі з’ясовують джерело походження та мету зберігання боєприпасу.





За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від трьох до семи років позбавлення волі.