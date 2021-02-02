Хто завтра, 7 лютого, у Кременчуці залишиться без світла
Сьогодні, 12:08
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
7 лютого в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Багратіона, 1-26,
- вул. Суворова, 3-38,
- вул. Щаслива, 4-29,
- вул. Богуна, 1-12,
- вул. Сурікова, 2-36,
- вул. Рєпіна, 2-20,
- вул. Парізької Комуни, 2-20,
- вул. Черняховського, 1-26,
- пров. Суворова, 6-24,
- пров. Південний, 1-26,
- пров. Фізкультурний, 1-22,
- пров. Ударний, 2-16,
- пров. Спартаківський, 1-19,
- пров. Динамівський, 1-13,
- пров. Парковий, 2-16,
- пров. 1-й Парковий, 4-23,
- пров. 1-й Деповський, 1-16,
- туп. Малокохнівський, 2-23
- вул. Заводска, 1-40,
- вул. Художня, 1-10,
- вул. Революціонерів, 1-6,
- вул. Володимира Івасюка, 48-50,
- вул. Східна, 7-14,
- вул. Добролюбова, 1-12,
- вул. Шкільна, 1-10,
- вул. Радищева, 10-20,
- вул. пров. Рилєєва, 1-12,
- вул. Чернишевського, 1-12,
- вул. Правобережний, 1-47,
- вул. Мирний, 3-22,
- вул. Докучаєва, 7-21,
- вул. Чечелівський, 1-14
- вул. Марка Вовчка, 1-28,
- вул. Олексія Древаля, 115-173,
- вул. Великокохнівська, 3-9,
- вул. Якова Петруся, 29-138,
- вул. Рокітнянська, 29-39,
- пров. Размислова, 1-7