Центр Кременчука залишився без води через порив труби

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За повідомленням КП "Кременчукводоканал", сьогодні, 6 лютого, з 9.00 через порив мережі Д-200 за адресою: вул. Горького, 20/1, перекрито холодне водопостачання за наступними адресами: