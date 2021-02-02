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Кременчук

Центр Кременчука залишився без води через порив труби

Сьогодні, 12:41 Переглядів: 789

Аварія трапилася на вулиці Горького

За повідомленням КП "Кременчукводоканал", сьогодні, 6 лютого, з 9.00 через порив мережі Д-200 за адресою: вул. Горького, 20/1, перекрито холодне водопостачання за наступними адресами:

  • вул. Троїцька, 73, 75;
  • вул. Горького, 17, 20/1, 22, 24, 26, 28;
  • вул. Сумська, 40-А, 40-Б;
  • вул. О.Петрусенко,
  • вул. Генерала Ірінєєва, 4, 8/19.
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Автор: Альона Душенко
Теги: аварія вода
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