Виїзд вже завтра: волонтери збирають допомогу на передову

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 192

Цими вихідними кременчуцькі волонтери їдуть на передову, щоб передати допомогу українським військовим. Як розповів «Телеграфу» Леонід Харченко, зараз для бійців зібрали частину допомоги, ще частину необхідно зібрати до вихідних.





- Знову і знову завдячуємо команді Часовської Віри Володимирівни (Кременчук) та Франчук Лідії Андріївні (Чечелеве), які уже не один десяток теплих шкарпеток сплели для наших захисників. Якщо хтось має пряжу чи светри, які можна розпустити, наші майстрині із радістю перетворять їх у шкарпетки нашим воїнам.

Не вперше надає допомогу бійцям Олег Юськів (Власівка) - чай та кава, солодощі та приправи, вироби «Королівського смаку», соки та солодкі напої уже в суботу зранку поїдуть із волонтерами ГО «АТО-Майдан-Кременчук» в Авдіївку та район Первомайська. Солодощі від «Салекса» уже 7 рік підсолоджують життя нашим воїнам.

Розгрузка, бронепластини, маскувальний костюм та малюнки передає на передову нашим бійцям Зоряна Дашко. Власноруч зроблені люльки передає колишній учасник АТО Юрій Нечай, - зауважив Леонід Харченко.





На прохання бійців 92 бригади Геннадій Петренко надав пральну машинку. Майданівські павучки передають нашим воїнам у Авдіївку, Попасну та Золоте маскувальні сітки. Як завжди мішками забезпечує фірма «Лукас».





У кого є можливість допомогти нашим воїнам, необхідно:

електрокабель 800 метрів 2х6 нашим бійцям у район Первомайська;

мішки, утеплювачі;

бензопили, сокири, колуни;

кірки, ломи, лопати-американки, цвяхи;

ковдри, матраци, матерія на наволочки;

теплі речі, рукавиці.

- На жаль трішки зменшили темп по виготовленню буржуйок. Потрібен метал товщиною 3 для виготовлення піддувал, зварювальна проволока, електроди 3 та відрізні круги 230. У кого буде можливість допомогти, дуже будемо вдячні, - додав Леонід Харченко.





Давайте разом допоможемо нашим бійцям. Картка Приватбанку 5168 7574 1567 3419 Сироватін Д.Д. Телефон для довідок 0969800259 та 0666008307. Бажаючі долучитися до виготовлення маскувальних сіток чи передати передачі рідним можуть зробити це у штабі ГО «АТО-Майдан-Кременчук» за адресою вул. Миколаївська, 1-а (район кінцевого трол. 3-б Крюківський міст). Разом ми сила!