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Надзвичайні новини

На Київській зіштовхнулися два автомобілі

Сьогодні, 13:27 Переглядів: 843

 

На місці працюють патрульні

ДТП без потерпілих на вулиці Київській. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука. 


На місці працюють патрульні.


Шановні водії, керуйте уважно та дотримуйтесь правил дорожнього руху!

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Автор: Альона Душенко
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