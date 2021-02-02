На Київській зіштовхнулися два автомобілі

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На місці працюють патрульні
ДТП без потерпілих на вулиці Київській. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука.
На місці працюють патрульні.
Шановні водії, керуйте уважно та дотримуйтесь правил дорожнього руху!