На Київській зіштовхнулися два автомобілі

Сьогодні, 13:27 Переглядів: 843

ДТП без потерпілих на вулиці Київській. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука.





На місці працюють патрульні.





Шановні водії, керуйте уважно та дотримуйтесь правил дорожнього руху!