Нарешті: у Кременчуці ремонтують дорогу на вулиці Софіївській

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Дорожнє покриття змінюють великими картами на ділянці від вулиці Перемоги до вулиці Небесної Сотні

Цього тижня працівники КП «Шляхове ремонтно-будівельне управління» розпочали ремонтувати дорогу на вулиці Софіївській (на ділянці від вулиці Перемоги до вулиці Небесної Сотні). Як повідомила пресслужба мерії Кременчука, останнім часом дорожники виконують поточний ремонт доріг великими картами, адже він більш якісний і надійний.





Ця дорога веде до Свято-Миколаївського собору і вже багато років потребувала ремонту. Цілком можливо, що місцеві вибори посприяли та зрушили справу з мертвої точки, бо навіть якось соромно у серці Кременчука бачити дороги такої низької якості.





Спочатку комунальники проводили підготовчі роботи, на проїжджій частині знімали верхній шар ушкодженого асфальтного покриття, використовуючи сучасну дорожню техніку – фрезу фірми Wirtgen. Після цього на підготовлену ділянку укладатимуть новий шар асфальтобетону та нанесуть дорожню розмітку.





Сподіваємось, що дорожники «підлатають» величезні вибоїни на перехресті Софіївської та вулиці Лейтенанта Покладова, в які турботливі містяни понакладали цеглин, щоб по них хоч якось можна було проїхати.



