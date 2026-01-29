У Кременчуці виділяють понад мільйон гривень на придбання зарядних станцій для контакт-центрів

Кремнчук виділяє понад мільйон гривень на закупівлю зарядних станцій для контакт-центрів міста. Відповідне рішення затвердили сьогодні, 29 січня, на засіданні виконавчого комітету.
Відомо, що кошти отримають Крюківська та Автозаводська районні адміністрації.
Так Автозаводська районна адміністрація отримає 720 тисяч гривень, а Крюківська районна адміністрація — 432 тисячі гривень.
Загалом у Кременчуці працюють 25 контакт-центрів: 15 з них функціонують в Автозаводському районі, ще 9 — у Крюківському.
Нагадаємо, у Кременчуці міськрада компенсує гроші на встановлення генераторів чи сонячних панелей для багатоповерхівок.
