Завтра у Кременчуці прощатимуться із полеглим у бою за Україну захисником Антоном Бескоровайним

Завтра, 30 січня, Кременчук прощатиметься із полеглим у бою за Україну захисником Антоном Бескоровайним. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що військовослужбовець — вірний син, люблячий чоловік — загинув 20 січня 2026 року під час виконання бойового завдання з захисту України.
Прощання та поховання із загиблим воїном відбудеться у п’ятницю, 30 січня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого військовослужбовця.
