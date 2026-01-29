ГО "Захист держави"
Кременчук, Гроші, Освіта

У Кременчуці підвищать суми стипендій міської ради для студентів та учнів

Сьогодні, 11:49 Переглядів: 132

 

Більші стипендії студенти та учні почнуть отримувати вже у лютому

Із наступного місяця у Кременчуці талановитим і активним студентам та учням виплачуватимуть підвищені стипендії міської ради. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради сьогодні, 29 січня.

Відтепер суми стипендій міської ради складатимуть:

  • для студентів закладів вищої освіти — 3000 гривень;

  • для учнів професійно-технічних навчальних закладів — 2000 гривень.

До цього студенти отримували 2000 гривень, а учні професійно-технічних закладів — 1300 гривень. 

Стипендії учнівська та студентська молодь отримує за визначні успіхи у навчанні та науковій діяльності, а також за активну участь у громадському житті навчальних закладів і міста. 

Нагадаємо, у Кременчуці також призначили стипендії міської ради і учням закладів загальної середньої освіти.

Автор: Яна Гудзь
Теги: стипендії учні студенти
