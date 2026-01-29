У Кременчуці підвищать суми стипендій міської ради для студентів та учнів

Із наступного місяця у Кременчуці талановитим і активним студентам та учням виплачуватимуть підвищені стипендії міської ради. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради сьогодні, 29 січня.
Відтепер суми стипендій міської ради складатимуть:
для студентів закладів вищої освіти — 3000 гривень;
для учнів професійно-технічних навчальних закладів — 2000 гривень.
До цього студенти отримували 2000 гривень, а учні професійно-технічних закладів — 1300 гривень.
Стипендії учнівська та студентська молодь отримує за визначні успіхи у навчанні та науковій діяльності, а також за активну участь у громадському житті навчальних закладів і міста.
Нагадаємо, у Кременчуці також призначили стипендії міської ради і учням закладів загальної середньої освіти.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.