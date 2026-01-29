Замість «Спортлайфу» — «Сквер Бидгощ». У Кременчуці планують перейменувати зупинки громадського транспорту

У Кременчуці можуть змінити назви кількох зупинок громадського транспорту. Перейменування стосується як центральних вулиць, так і спальних районів міста. Відповідні рішення підтримала комісія з питань найменування об'єктів топоніміки, увічнення пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків у межах Кременчуцької громади 28 січня.

Зокрема, зупинку «Спортлайф» перейменовуватимуть на «Сквер Бидгощ». Замість «Володимира Великого» надалі можуть використовувати назву «Нафтохімік», а зупинку «Тараса Бульби» перейменовуватимуть на «Джохара Дудаєва» (зупинка, що ближча до провулка Джохара Дудаєва, стара назва — Грозненський).

Зупинку «Афіни» можуть змінити на «Новий міст». Зупинка «Магазин „Богдан» матиме назву «Станція «Кагамлицька».

«Заправка» на провулку Медовому отримала назву «Лукас». «Наркодиспансер» перейменували на «Миколи Татарулі», зупинку «Крамниця» — на «Кременчуцька мечеть».

Рішення комісії розглянуть на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

