У Кременчуці нарешті почнуть роботи над облаштуванням зупинки «Героїв Чорнобиля» на Троїцькій

У Кременчуці цьогоріч нарешті розпочнуться роботи над облаштуванням зупинки громадського транспорту «Героїв Чорнобиля» на Троїцькій. Сьогодні, 23 січня, на засіданні сесії Кременчуцької міськради депутати надали дозвіл комунальному підприємству «Ринкова площа» на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки.
Відомо, що земельна ділянка має площу 218 кв. м та перебуває у постійному користуванні підприємства та призначена для будівництва, експлуатації й обслуговування зупинки громадського транспорту.
Проєкт передбачає часткове розміщення торговельної будівлі з вбудованою зупинкою громадського транспорту, пішохідні проходи та благоустрій прилеглої території.
Нагадаємо, стару зупинку «Героїв Чорнобиля» демонтували у 2021 році. А нову зупинку громадського транспорту обіцяли облаштувати у минулому році.
