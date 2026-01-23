Патрульні на Полтавщині знайшли у пʼяного водія близько 30 згортків з невідомою речовиною

Для подальшого з’ясування всіх обставин на місце прибула слідчо-оперативна група

22 січня, близько 23.00, в селі Гожули, Полтавського району працівники поліції зупинили автомобіль Audi A4 за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Полтавської області.

Під час спілкування з керманичем патрульні помітили в нього ознаки наркотичного спʼяніння, але чоловік від проходження огляду відмовився. Як зазначає поліція, під час розмови з патрульними, затриманий помітно нервував, тож, згідно із законодавством, поліцейські провели поверхневу перевірку та виявили в машині два прозорих зіп-пакетів, в яких було близько 30 згортків із речовиною, схожою на наркотики. Патрульні склали на затриманого відповідні адміністративні матеріали.

