Стати на військовий облік тепер можна у «Резерв+» без візиту до ТЦК та медоглядів

Постановка на військовий облік більше не потребує особистого візиту до ТЦК та СП. Зробити цк можна у застосунку «Резерв+» за кілька кліків, навіть перебуваючи за кордоном. Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Це нововведення стосується юнаків 2009 року народження — лише до 31 липня.
Також це можуть зробити чоловіки 25–59 років, зокрема й ті, хто перебувають за межами України, якщо:
Онлайн-постановка на облік доступна лише тим, хто робить це вперше.
Для тих, хто знятий з обліку, а також жінкам, потрібно звернутися до ТЦК особисто.
Для початку потрібно встановити застосунок «Резерв+» або оновити його до останньої версії.
Далі необхідно авторизуватися та обрати функцію «Стати на облік».
Після цього треба дочекатися автоматичного опрацювання запиту.
Після успішного взяття на облік у застосунку з’явиться ваш Резерв ID зі статусом «Призовник» для громадян 17–24 років або «Військовозобов’язаний» — для чоловіків 25–59 років.
Нова функція «Резерв+» дозволяє:
Також, у Міноборони наголошують, що таке нововведення розвантажить ТЦК та СП від рутинної роботи.
Нагадаємо, 31 грудня минулого року ми писали, що Міноборони тестує онлайн-постановку на військовий облік через «Резерв+».
Перед тим ми повідомляли, що документ у «Резерв+» став основним - уряд скасував паперові документи військовозобов’язаних.
Минулого року ми також писали, що у «Резерв+» з’явився новий сервіс - штрафи за порушення правил військового обліку тепер можна сплатити онлайн.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.