ГО "Захист держави"
Відкритий діалог і спільні плани: День відкритих дверей у Кременчуцькому осередку ГО «Захист держави»
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Війна

Стати на військовий облік тепер можна у «Резерв+» без візиту до ТЦК та медоглядів

Сьогодні, 08:57 Переглядів: 151

 

Постановка на військовий облік онлайн доступна лише тим, хто це робить вперше

Постановка на військовий облік більше не потребує особистого візиту до ТЦК та СП. Зробити цк можна у застосунку «Резерв+» за кілька кліків, навіть перебуваючи за кордоном. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

— Сервіс робить процес постановки на облік простим і зрозумілим для призовників та військовозобов’язаних, без поїздок, черг та паперової тяганини, – йдеться у повідомленні.

Це нововведення стосується юнаків 2009 року народження — лише до 31 липня.

Також це можуть зробити чоловіки 25–59 років, зокрема й ті, хто перебувають за межами України, якщо:

  • раніше не стояли на військовому обліку;
  • мають біометричні документи (ID-картка або біометричний закордонний паспорт).

Онлайн-постановка на облік доступна лише тим, хто робить це вперше.

Для тих, хто знятий з обліку, а також жінкам, потрібно звернутися до ТЦК особисто.

 

Як стати на військовий облік без візиту до ТЦК — у «Резерв+»

Для початку потрібно встановити застосунок «Резерв+» або оновити його до останньої версії.

Далі необхідно авторизуватися та обрати функцію «Стати на облік».

Після цього треба дочекатися автоматичного опрацювання запиту.

Після успішного взяття на облік у застосунку з’явиться ваш Резерв ID зі статусом «Призовник» для громадян 17–24 років або «Військовозобов’язаний» — для чоловіків 25–59 років.

Нова функція «Резерв+» дозволяє:

  • швидко стати на облік без черг, паперових документів та медогляду;
  • зробити це з будь-якої точки світу;
  • підвищити швидкість та якість ведення обліку.

Також, у Міноборони наголошують, що таке нововведення розвантажить ТЦК та СП від рутинної роботи.

Нагадаємо, 31 грудня минулого року ми писали, що Міноборони тестує онлайн-постановку на військовий облік через «Резерв+».

Перед тим ми повідомляли, що документ у «Резерв+» став основним - уряд скасував паперові документи військовозобов’язаних.

Минулого року ми також писали, що у «Резерв+» з’явився новий сервіс - штрафи за порушення правил військового обліку тепер можна сплатити онлайн.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: військовий облік ТЦК та СП Резерв+ військовозобов'язані призовники
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх