Стати на військовий облік тепер можна у «Резерв+» без візиту до ТЦК та медоглядів

Сьогодні, 08:57 Переглядів: 151

Постановка на військовий облік онлайн доступна лише тим, хто це робить вперше

Постановка на військовий облік більше не потребує особистого візиту до ТЦК та СП. Зробити цк можна у застосунку «Резерв+» за кілька кліків, навіть перебуваючи за кордоном. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

— Сервіс робить процес постановки на облік простим і зрозумілим для призовників та військовозобов’язаних, без поїздок, черг та паперової тяганини, – йдеться у повідомленні.

Це нововведення стосується юнаків 2009 року народження — лише до 31 липня.

Також це можуть зробити чоловіки 25–59 років, зокрема й ті, хто перебувають за межами України, якщо:

раніше не стояли на військовому обліку;

мають біометричні документи (ID-картка або біометричний закордонний паспорт).

Онлайн-постановка на облік доступна лише тим, хто робить це вперше.

Для тих, хто знятий з обліку, а також жінкам, потрібно звернутися до ТЦК особисто.

Як стати на військовий облік без візиту до ТЦК — у «Резерв+»

Для початку потрібно встановити застосунок «Резерв+» або оновити його до останньої версії.

Далі необхідно авторизуватися та обрати функцію «Стати на облік».

Після цього треба дочекатися автоматичного опрацювання запиту.

Після успішного взяття на облік у застосунку з’явиться ваш Резерв ID зі статусом «Призовник» для громадян 17–24 років або «Військовозобов’язаний» — для чоловіків 25–59 років.

Нова функція «Резерв+» дозволяє:

швидко стати на облік без черг, паперових документів та медогляду;

зробити це з будь-якої точки світу;

підвищити швидкість та якість ведення обліку.

Також, у Міноборони наголошують, що таке нововведення розвантажить ТЦК та СП від рутинної роботи.

