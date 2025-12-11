Документ у «Резерв+» став основним: уряд скасував паперові документи військовозобов'язаних

Уряд оновив порядок оформлення військово-облікових документів: відтепер вони створюються виключно в електронному форматі
Основною формою військово-облікового документа в Україні для призовників, військовозобов’язаних та резервістів відтепер є Резерв ID, тобто електронні дані, сформовані через застосунок «Резерв+». Отримати його можна безпосередньо у застосунку.
Для тих, хто не може користуватися цифровою версією, все ще доступний паперова версія документа. Її можна:
Про те, що уряд оновив порядок оформлення військово-облікових документів, учора повідомила пресслужба Міністерства оборони. На сайті міністерства повідомляється, що нововведення передбачено змінами до постанов № 1487 та № 559, ухваленими Кабміном.\
Запроваджені зміни є частиною процесу розбудови сучасної та прозорої системи військового обліку, яка відповідає потребам оборонного сектору та сприяє підвищенню ефективності оборонних процесів в Україні.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Міноборони випустило оновлення для застосунку «Резерв+» — тепер в електронному документі автоматично відображатиметься фото власника. Користувачам потрібно лише оновити застосунок до останньої версії та документ у ньому.
