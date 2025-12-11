ГО "Захист держави"
Документ у «Резерв+» став основним: уряд скасував паперові документи військовозобов'язаних

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 389

 

Уряд оновив порядок оформлення військово-облікових документів: відтепер вони створюються виключно в електронному форматі

Основною формою військово-облікового документа в Україні для призовників, військовозобов’язаних та резервістів відтепер є Резерв ID, тобто електронні дані, сформовані через застосунок «Резерв+». Отримати його можна безпосередньо у застосунку.

Для тих, хто не може користуватися цифровою версією, все ще доступний паперова версія документа. Її можна:

  • роздрукувати самостійно, завантаживши PDF у «Резерв+» або на порталі «Дія»;
  • отримати у ТЦК та СП, де документ сформують в електронному вигляді та нададуть роздруківку.

Про те, що уряд оновив порядок оформлення військово-облікових документів, учора повідомила пресслужба Міністерства оборони. На сайті міністерства повідомляється, що нововведення передбачено змінами до постанов № 1487 та № 559, ухваленими Кабміном.\

Запроваджені зміни є частиною процесу розбудови сучасної та прозорої системи військового обліку, яка відповідає потребам оборонного сектору та сприяє підвищенню ефективності оборонних процесів в Україні.

— Перехід до електронного формату мінімізує ризики втрати, пошкодження або підробки документа, — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Міноборони випустило оновлення для застосунку «Резерв+» — тепер в електронному документі автоматично відображатиметься фото власника. Користувачам потрібно лише оновити застосунок до останньої версії та документ у ньому.

Автор: Віктор Крук
Теги: Міноборони військовозобов'язані Резерв+
