За минулу добу на Полтавщині сталася одна пожежа — на Кременчуччині загорівся житловий будинок

Сьогодні, 09:26 Переглядів: 220

За минулу добу в Полтавській області зареєстрована одна пожежа, яка сталася у Кременчуцькому районі. Постраждалих внаслідок цієї пожежі не зареєстровано. Про це в оперативній інформації про основні надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Полтавській області. Подробиці пожежі розповіла також пресслужба Кременчуцького районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Учора, 10 грудня, о 19.08 в селі Нова Знам’янка Піщанської громади загорілося дерев’яне обрештування на горищі житлового будинку. Вогонь знищив та пошкодив частину перекриття та покрівлі будинку. Пожежу вдалося швидко ліквідувати рятувальникам 14-ї ДПРЧ та місцевої пожежної охорони Новознам’янки. У зв’язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.

Нагадаємо, ми писали про те що сьогодні вночі російська армія атакувала обʼєкти енергетики у Кременчуцькому районі. Значну кількість цілей було збито, проте є прямі влучання. На обʼєктах виникли пожежі. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут. За його інформацією, обійшлося бех постраждалих. Детальніше про наслідки ударів та цих пожеж поки не повідомляли.

Сьогодні уночі ми писали, що в Кременчуці було чутно звуки вибухів.